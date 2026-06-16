El Samsung Galaxy S26 está de remate en Amazon, con un descuento del 38%, dejándolo a solo $13,999.87 pesos. Esta edición trae al equipo de 256 GB en un color azul claro, y es perfecto para quienes buscan un smartphone de gama alta, compacto y manejable, sin renunciar a una gran potencia.

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Ventajas del Samsung Galaxy S26

Este equipo está pensado para los usuarios que sean amantes de los teléfonos compactos y manejables en una sola mano. Con un color fresco, brillante y premium, destaca frente a otro de colores tradicionales, generando autenticidad.

Este equipo está pensado para los creadores de contenido y entusiastas de la fotografía, gracias a su procesador avanzado con Galaxy AI y su sistema de cámaras.

Destaca por pesar solo 167 gramos, ser ergonómico y fácil de llevar en el bolsillo. Tiene un rendimiento superior con Snapdrago 8 Elite Gen 5, y 12 GB de RAM, lo que te garantiza fluidez total en multitareas y juegos.

Asimismo, tiene una capacidad de almacenamiento base de 256 GB, que ter permite guardar videos en alta resolución y descargar aplicaciones pesadas. Su pantalla también destaca por ser AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits.

Su desventaja es la batería, pues a ser más pequeño que sus “hermanos”, es de solo 4300 mAh, que dura entre 10 y 24 horas. Asimismo, tiene una carga rápida de solo 25W, que alimenta al teléfono del 0 al 100% en 1 hora y 10 minutos y 1 hora y 30 minutos.

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