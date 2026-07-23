Walmart remata el Galaxy S26 Plus de 512GB, cámara potente con IA de Samsung y a meses sin intereses

Walmart pone en oferta el Samsung Galaxy S26 Plus de 512GB con descuento de 3 mil 420 y hasta 12 meses sin intereses.

Los consumidores que buscan renovar su smartphone de gama alta podrán aprovechar este descuento en el equipo que cuenta con 512GB de almacenamiento, 12GB de memoria RAM y acabado en color azul se encuentra disponible con un importante descuento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Samsung Galaxy S26 Plus precio

El dispositivo tiene un precio promocional de 21 mil 139 pesos, cuando su costo habitual es de 24 mil 559 pesos, lo que representa un ahorro de 3 mil 420 pesos. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses, con mensualidades de 1,761.58 pesos.

La promoción está disponible por tiempo limitado y puedes conseguirla aquí.

Samsung Galaxy S26 Plus características

El Samsung Galaxy S26 Plus destaca por su gran pantalla de 6.7″ Quad HD+ y su potente procesador Snapdragon 8 Elite con IA integrada. Cuenta con una batería de 4,900 mAh, 12 GB de RAM y un sistema de cámaras versátil de 50 MP, ofreciendo un rendimiento superior y gran autonomía.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas Resolución Quad HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo pico de 2,600 nits

Procesador: Snapdragon 8 Elite (o Exynos 2600 según la región) con arquitectura de 2 nm y capacidades de trazado de rayos

Memoria RAM: 12 GB

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB (sin ranura para microSD)

Cámaras:

- Principal: 50 MP (OIS, Dual Pixel)

- Teleobjetivo: 10 MP (Zoom óptico 3x y Space Zoom 30x, OIS)

- Ultra Gran Angular: 12 MP (120º)

- Frontal: 12 MP (Dual Pixel, AF)

Batería: 4,900 mAh. Carga rápida de 45 W; carga inalámbrica de 15 W

Sistema operativo: Android 16 con interfaz One UI

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS

Resistencia: Certificación IP68 (agua y polvo)

El Samsung Galaxy S26 Plus pertenece a la línea insignia de la marca surcoreana y destaca por integrar un potente procesador de última generación. Es ideal para aquellos que buscan un alto rendimiento para productividad, fotografía, videojuegos y contenido multimedia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.