¡IMPACTANTE! Captan extraño fenómeno en el cielo de la CDMX hoy 17 de agosto | VIDEOS

El clima en la CDMX tomó por sorpresa a los capitalinos. Si volteaste al cielo durante la tarde de este lunes 17 de agosto, seguramente fuiste testigo de un extraño fenómeno atmosférico llamado vórtice nuboso.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de videos de estas extrañas nubes que parecían amenazar a la CDMX con una fuerte tormenta, pero, ¿qué es realmente un vórtice nuboso?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué se vio en el cielo de la CDMX hoy?

Los capitalinos que voltearon al cielo fueron testigos de una especie de remolino que se formaba en las nubes. Al parecer las nubes giraban hacia el centro como si se fuera a formar un tornado.

De inmediato, los capitalinos sacaron sus celulares para captar este extraño fenómeno que por unos segundos lució verdaderamente atemorizante. Sin embargo, tras apenas unos minutos comenzó a disiparse y el cielo capitalino volvió a la normalidad.

¿Qué es un vórtice nuboso?

Si nunca antes habías visto este fenómeno en el cielo, te contamos que se trata de un vórtice nuboso. Este fenómeno ocurre cuando corrientes de aire se encuentran por diferencias de temperatura, velocidad o inestabilidad atmosférica.

El vórtice se ve como un giro o remolino en las nubes que forma un centro definido con brazos o bandas nubosas a su alrededor. ¿Los notaste?

Un vórtice nuboso no llega a formar un tornado. De hecho estos fenómenos se diferencian principalmente por el contacto con el suelo y su capacidad de destrucción. Mientras que un vórtice nuboso es cualquier giro visible en las nubes, un tornado es un fenómeno destructivo específico que conecta la base de la nube con la tierra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.