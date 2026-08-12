Monzón mexicano provocará lluvias intensas y onda de calor temperaturas de 45° en estos estados

El monzón mexicano en interacción con divergencia en altura y la onda tropical núm. 26 provocarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento, mientras que un anticiclón en niveles medios mantendrá el ambiente caluroso y la onda de calor en el norte del país, conoce cómo será el clima en tu ciudad.

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¿En qué estados habrá lluvias hoy?

De acuerdo con el reporte, los estados en donde prevalecerán las lluvias serán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco (oeste), Colima, Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (costa y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste), Michoacán (oeste y norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), CDMX, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos en Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo lo que incrementaría los niveles de los ríos y arroyos provocando encharcamientos e inundaciones.

¿Qué estados se verán afectados por la onda de calor?

Por otro lado los estados donde prevalecerá la onda de calor son:

Temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).

Temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas de 30 a 35 °C en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

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