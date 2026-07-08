¿Tormenta negra en la CDMX? La verdad sobre el diluvio de 72 horas; revelan lista de alcaldías en riesgo

¿Habrá tormenta negra en la CDMX hoy? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la Ciudad de México registrará lluvias intensas esta semana, pero, ¿habrá un diluvio?

En redes sociales se ha difundido la posibilidad de un diluvio de 72 horas; sin embargo, las autoridades meteorológicas no han emitido un pronóstico de este tipo. Te contamos la verdad acerca de estas lluvias intensas y cuáles son las alcaldías en las que se han emitido alertas por lluvias.

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¿Habrá una tormenta negra en la CDMX hoy?

Una tormenta negra no es un fenómeno meteorológico real, sino el nivel de alerta máxima por lluvias extremas utilizado oficialmente en Hong Kong. En México, el Servicio Meteorológico Nacional no reconoce este término como una clasificación oficial de fenómenos meteorológicos.

Sin embargo, sí se ha venido utilizando para referirse a lluvias intensas que alcanzan entre 75 a 150 milímetros.

Alerta por ¿tormenta negra?⚫️🚨

Hay dudas y pánico en algunas zonas del país por una supuesta alerta que, técnicamente, ni siquiera existe para nosotros. ⚠️Por ello acá te explicamos a qué se refiere esta definición y qué riesgos son reales para México por las fuertes lluvias‼️ pic.twitter.com/zye4PDWuFX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la CDMX espera precipitaciones constantes entre el martes 7 y el viernes 10 de julio. Sin embargo, esto no significa que la capital mexicana sufra un diluvio constante durante tres días.

El miércoles 8 de julio será el día en el que caiga más lluvia. El SMN prevé que las precipitaciones más intensas en la capital mexicana alcancen entre 50 y 75 milímetros.

Lista de alcaldías en las que más llueve en la CDMX

La razón por la que hay lluvias intensas en la CDMX es la combinación de diversos sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubosidad y tormentas en el Valle de México.

A continaución, te compartimos cuáles son las alcaldías en riesgo por lluvias intensas este miércoles 8 de julio.

Alerta roja por lluvias

El gobierno de la CDMX activó alerta roja por lluvias en las alcaldías donde se esperan precipitaciones que alcanzan entre 50 y 70 mm:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

⚠️🌧️ Se activa #AlertaRoja por intensificación de lluvias fuertes para la noche del miércoles 08/07/2026 y la madrugada del jueves 09/07/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia y @TuAlcaldiaGAM.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/MKpnEhbktH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026

Alerta naranja por lluvias

Las alcaldías con alerta naranja esperan preciptaciones de hasta 30 y 49 milímetros:

Cuitláhuac

Cuajimalpa

Tlalpan

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes para la noche del miércoles 08/07/2026 y la madrugada del jueves 09/07/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/Pk2iJx8eiZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026

Alerta amarilla por lluvias

En estas alcaldías se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros:

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Xochimilco

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