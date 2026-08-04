Clima drástico, lluvias y onda de calor afectarán estos estados del país

Las intensas lluvias y la onda de calor afectarán a varios estados del país, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que para que tomes previsiones, te decimos cómo estará el clima en tu ciudad.

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Monzón mexicano y onda tropical provocarán lluvias

El monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con el desplazamiento de la onda tropical núm. 24 provocarán intensas lluvias al sureste de la República, los estados más afectados serán:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

con puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos : Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

: Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Lluvias aisladas: Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas de más de 45°C por anticiclón y onda de calor

Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso en el norte del país, además prevalecerá la onda de calor en los siguientes estados:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

Así que te recomendamos que salgas prevenido con paraguas o bloqueador ya que el clima será drástico en algunas ciudades.

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