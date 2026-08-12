Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Cristóbal” que está cerca de Quintana Roo

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) dio a conocer que se formó la tormenta tropical Cristóbal en el océano Atlántico durante las primeras horas de este miércoles 12 de agosto.

La temporada de huracanes en el Atlántico inició el pasado 1 de junio y, desde entonces, se han desarrollado tres ciclones: Arthur, Bertha y ahora Cristóbal.

Esta mañana se formó la #TormentaTropical #Cristobal en el océano #Atlántico. Se encuentra a mil 420 km al oeste de las Azores, y a 4 mil 550 km al este-noreste de Cancún, #QuintanaRoo. No genera efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/XCRvxbokPd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

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Trayectoria EN VIVO del ciclón tropical “Cristóbal”

Actualmente, Cristóbal se localiza a mil 420 kilómetros al oeste de Las Azores, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que se encuentra a cuatro mil 550 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.

Esta es su trayectoria EN VIVO del ciclón tropical Cristóbal:

¿“Cristóbal” representa peligro para México?

Debido a que se encuentra a más de cuatro mil kilómetros de Quintana Roo, las autoridades meteorológicas mexicanas informan que debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para el territorio nacional.

Sin embargo, como en otras ocasiones, las autoridades piden a la población estar al pendiente del desarrollo del fenómeno, debido a que éste puede cambiar con el paso de las horas.

Y es que actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (k/h), rachas de 95 k/h y se desplaza hacia el este a 41 k/h.

“Hernán” amenaza las costas del Pacífico

Paralelamente, una zona de baja presión mantiene en alerta a las autoridades mexicanas ya que tiene un 70% de probabilidad en evolucionar y convertirse en el ciclón Hernán.

Actualmente se localiza a dos mil 295 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; no obstante, tampoco representa un peligro para las costas mexicanas.

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