Llega el diluvio del año: Tormentas, granizo y fuertes lluvias para este viernes en partes de España

Este viernes 14 de agosto de 2026, se vivirá una jornada marcada por un fuerte contraste meteorológico, mientras en algunas regiones de España podrían acercarse a los 40 °C, en otras se preparan para severas tormentas, acompañadas de intensas lluvias, granizo y rachas de viento muy fuertes, por lo que en redes sociales ya han bautizado como el diluvio del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Mteorología (AEMET) las precipitaciones tendrán especial incidencia en áreas del este y sureste de la península. Los avisos contemplan acumulaciones hasta 20 milímettos en una hora (mm/h), y en determinados puntos.

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13/08 20:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, tormentas, temperaturas máximas y nieblas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/k6ABjYNgyo — AEMET (@AEMET_Esp) August 13, 2026

¡El diluvio del año! Tormentas pronosticadas para este viernes en España

La Comunidad Valenciana tiene previstas tormentas en zonas del interior de Valencia con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento especialmente en áreas de Teruel; también se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 20 mm/h.

En Castilla-La Mancha, los avisos contemplan hasta 15 mm en una hora, en zonas como Alcaraz y Segura, Hellín y Almasaa y la Serranía de la Cuenca.

También existe riesgo de tormentas en Andalucía, particularmente en áreas de Almería y Granada, así como el norte de Murcia.

¿Calor extremo en España?

Las tormentas convivirán con temperaturas muy elevadas. Algunas zonas en el interior podrían alcanzar los 39 °C y puntualmente 40 °C, especialmente en el sur y centro peninsular.

Este contraste entre calor intenso y aire inestable puede favorecer la formación de tormentas fuertes . AEMET mantiene su recomendación de consultar los avisos meteorológicos actualizados, ya que la evolución y localización exacta de las tormentas puede cambiar durante la jornada. ¿Será este viernes la llegada del diluvio del año en España?

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