Estos sistemas meteorológicos definirán el clima de hoy domingo 16 de agosto en México

Para el clima de hoy domingo 16 de agosto de 2026, una serie de sistemas meteorológicos ocasionarán diversos efectos en México, entre ellos destaca: el monzón mexicano, divergencia en altura, canales de baja presión en interacción con circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, además del paso de las ondas tropicales 27 y 28.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste de México aunado a divergencia en altura, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, además del paso de las ondas tropicales núm. 27 y 28 sobre el occidente y sureste del país, respectivamente, originarán chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo en estados del centro y occidente del país.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

A continuación, te presentamos el clima detallado por estado.

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¿Dónde lloverá en México hoy 16 de agosto 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (costa y oeste).

Michoacán (costa y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Guerrero (sur y costa), Oaxaca (oeste y norte), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro).

Chihuahua (suroeste), Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Guerrero (sur y costa), Oaxaca (oeste y norte), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Nayarit (norte y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala, Morelos y Tabasco (oeste y este).

Sonora (este y sureste), Nayarit (norte y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala, Morelos y Tabasco (oeste y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Altas temperaturas para el clima del domingo 16 de agosto 2026

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México (sur), Veracruz, Puebla y Oaxaca.

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