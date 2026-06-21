¿Buscas entretenimiento en casa? Walmart cuenta con una nueva oportunidad para que renueves tu televisión sin afectar tu bolsillo. La cadena lanzó una atractiva oferta en la pantalla LG de 75 pulgadas con tecnología UHD AI 4K Smart TV, aplicando un descuento superior a los 4 mil pesos sobre su precio original.

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Pantalla LG de 75 pulgadas precio

Walmart ofrece actualmente la LG UHD AI 4K Smart TV de 75 pulgadas (modelo 75UA7500) por $12,368 pesos, cuando su precio habitual es de $16,990 pesos, lo que representa un ahorro de $4,622 pesos.

Además del descuento directo, Walmart brinda la posibilidad de adquirir el equipo mediante un esquema de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 824.53 pesos mensuales, facilitando el acceso a una pantalla de gran formato para disfrutar de películas, series, deportes y videojuegos.

Puedes conseguirla aquí.

Pantalla LG de 75 pulgadas características

Este equipo destaca por su resolución Ultra HD 4K, tecnología de Inteligencia Artificial para optimizar imagen y sonido, así como funciones Smart TV que permiten acceder a plataformas de streaming.

Procesador α7 AI 4K Gen8

Optimizador de Juegos

α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

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