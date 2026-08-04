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Walmart remata la pantalla LG de 43 pulgadas 4K con $2,509 de descuento y hasta 24 meses sin intereses

Televisor inteligente con procesador de inteligencia artificial, resolución Ultra HD y sistema de sonido virtual para una experiencia de entretenimiento en casa.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Walmart cuenta en su catálogo de pantallas con el televisor LG de 43 pulgadas 4K UHD AI UA75 con un precio de $6,769 pesos, lo que representa un 15% de descuento frente a los $7,964 originales, generando un ahorro directo de $1,195 pesos.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico y la posibilidad de pagar a hasta 24 meses sin intereses con mensualidades de $282.04. La compra incluye envío gratuito a todo el país (al superar el umbral de $499 pesos) o la opción de recoger en sucursal (Click & Collect) sin costo adicional.

TV LG 43 pulgadas UHD en Walmart
TV LG 43 pulgadas UHD en Walmart (Walmart)

Especificaciones principales del TV LG 43UA7500

Este modelo de la línea 2025 de LG equilibra rendimiento visual y funcionalidades inteligentes, posicionándose como una opción sólida para actualizar el entretenimiento en el hogar sin recurrir a gamas premium de alto costo.

  • Pantalla y resolución: Panel LED de 43 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (2160p) y frecuencia de actualización de 60 Hz.
  • Procesamiento de imagen: Equipado con el Procesador α7 AI 4K Gen8, que mejora el brillo, el contraste y la nitidez mediante escalado inteligente por inteligencia artificial.
  • Audio: Sistema α7 AI Sound Pro con mezcla virtual de 9.1.2 canales para una experiencia sonora envolvente.
  • Sistema operativo: webOS con programa de renovación (Re:New Program) para recibir actualizaciones anuales de funciones y software.
  • Funciones extra: Compatible con el control remoto AI Magic Remote (se vende por separado), Modo Filmmaker para cine en casa y Optimizador de Juegos (HGIG).

Forma de envío en Walmart y garantía

El producto se vende y envía directamente por Walmart México con cobertura nacional. El tiempo de entrega estándar oscila entre 3 y 7 días hábiles. El equipo incluye garantía de 12 meses con ElecTronix que cubre defectos de fabricación en la pantalla y componentes internos. Walmart mantiene su política de devolución dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la recepción, siempre que el producto conserve su empaque original, accesorios y no presente daños físicos por mal uso.

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