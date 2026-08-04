Walmart remata la pantalla LG de 43 pulgadas 4K con $2,509 de descuento y hasta 24 meses sin intereses

Walmart cuenta en su catálogo de pantallas con el televisor LG de 43 pulgadas 4K UHD AI UA75 con un precio de $6,769 pesos, lo que representa un 15% de descuento frente a los $7,964 originales, generando un ahorro directo de $1,195 pesos.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico y la posibilidad de pagar a hasta 24 meses sin intereses con mensualidades de $282.04. La compra incluye envío gratuito a todo el país (al superar el umbral de $499 pesos) o la opción de recoger en sucursal (Click & Collect) sin costo adicional.

TV LG 43 pulgadas UHD en Walmart (Walmart)

Especificaciones principales del TV LG 43UA7500

Este modelo de la línea 2025 de LG equilibra rendimiento visual y funcionalidades inteligentes, posicionándose como una opción sólida para actualizar el entretenimiento en el hogar sin recurrir a gamas premium de alto costo.

Pantalla y resolución: Panel LED de 43 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (2160p) y frecuencia de actualización de 60 Hz.

Panel LED de con resolución y frecuencia de actualización de 60 Hz. Procesamiento de imagen: Equipado con el Procesador α7 AI 4K Gen8 , que mejora el brillo, el contraste y la nitidez mediante escalado inteligente por inteligencia artificial.

Equipado con el , que mejora el brillo, el contraste y la nitidez mediante escalado inteligente por inteligencia artificial. Audio: Sistema α7 AI Sound Pro con mezcla virtual de 9.1.2 canales para una experiencia sonora envolvente.

Sistema con mezcla virtual de 9.1.2 canales para una experiencia sonora envolvente. Sistema operativo: webOS con programa de renovación (Re:New Program) para recibir actualizaciones anuales de funciones y software.

con programa de renovación (Re:New Program) para recibir actualizaciones anuales de funciones y software. Funciones extra: Compatible con el control remoto AI Magic Remote (se vende por separado), Modo Filmmaker para cine en casa y Optimizador de Juegos (HGIG).

Forma de envío en Walmart y garantía

El producto se vende y envía directamente por Walmart México con cobertura nacional. El tiempo de entrega estándar oscila entre 3 y 7 días hábiles. El equipo incluye garantía de 12 meses con ElecTronix que cubre defectos de fabricación en la pantalla y componentes internos. Walmart mantiene su política de devolución dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la recepción, siempre que el producto conserve su empaque original, accesorios y no presente daños físicos por mal uso.

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