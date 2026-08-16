Sismo 5.2 despierta a Cd. Hidalgo, Chiapas, hoy domingo 16 de agosto

¿Lo sentiste? Un sismo de 5.2 de magnitud en Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante la mañana de este domingo 16 de agosto, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En un mensaje que se difundió en redes sociales, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:52 horas (tiempo local) a 146 kilómetros del suroeste de la localidad chiapaneca.

En un primer momento y de manera preliminar, se mencionó que fue un temblor de 4.9 de magnitud al suroeste de Mapastepec, Chiapas; sin embargo, después se ajustó la magnitud y el lugar del epicentro.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 146 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/08/26 09:52:49 Lat 14.00 Lon -93.32 Pf 8 km pic.twitter.com/khRG7w2wGO — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 16, 2026

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Protección Civil activa protocolos tras el sismo en Chiapas

Tras el aviso del Sismológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se activaron los protocolos necesarios tras el temblor de esta mañana.

Además, dieron a conocer que mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, quienes serán las encargadas de realizar una evaluación preliminar de la zona.

Y es que, dos horas antes del movimiento telúrico (a las 07:32 horas), se presentó un temblor de 4.2 de magnitud al suroeste de Tonalá, Chiapas, es decir, muy cerca de la zona del sismo de 5.2.

Guatemala reporta el sismo de este domingo

Por su parte, el Servicio Sismológico de Guatemala también reportó el movimiento telúrico de 5.2 de magnitud; no obstante, marcaron el epicentro a 114 kilómetros al oeste-suroestes de Ocós, en el departamento de San Marcos.

Ambas localizaciones se encuentran en la línea fronteriza entre México y Guatemala.

Otro sismo despierta a Guerrero hoy 16 de agosto

Por otro lado, el SSN dio a conocer que a las 08:51 horas (tiempo local) se presentó un sismo de 4.2 de magnitud a 66 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Hasta el momento, no se han dado a conocer si hay afectaciones tras el temblor.

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