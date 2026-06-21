Walmart rebaja aire acondicionado Samsung 1 Ton de 11800 BTU y hasta 24 MSI

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de climatización Samsung para hogares medianos. El Mini Split Samsung Advance Series Inverter Solo Frío de 1 tonelada con 11,800 BTU, modelo AR40F12D0AM/AX —diseñado para instalación de pared con voltaje 220V— pasó de $8,790 a $6,190 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,600 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $257.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster Samsung climatización en ADN40 hasta la fecha. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Samsung Advance Series Inverter Solo Frío 1 tonelada

El Samsung AR40F12D0AM es uno de los modelos de la familia Advance Series de Samsung —línea Inverter de eficiencia energética— y se posiciona como propuesta accesible dentro del catálogo de climatización Samsung para hogares mexicanos. La diferencia técnica frente a equipos convencionales sin tecnología Inverter se concentra en cuatro áreas: compresor Inverter de potencia variable que reduce el consumo eléctrico frente a modelos tradicionales, refrigerante R32 con bajo impacto ambiental, función Fast Cooling para enfriamiento rápido al encender el equipo, y filtro de alta densidad lavable para mejorar la calidad del aire en interiores. La capacidad de 1 tonelada con 11,800 BTU lo hace adecuado para habitaciones y espacios de hasta 18 a 20 metros cuadrados.

Aire Acondicionado Samsung 1 Ton en Walmart Ahorro de $2,600 y con hasta 24 meses sin intereses. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Walmart México y Samsung para el modelo AR40F12D0AM/AX:

Capacidad: 1 tonelada con 11,800 BTU , diseñado para habitaciones y espacios medianos de hasta 18-20 metros cuadrados.

1 tonelada con , diseñado para habitaciones y espacios medianos de hasta 18-20 metros cuadrados. Función: Solo Frío (línea sin función de calefacción; recomendada para climas cálidos sin requerimiento invernal).

(línea sin función de calefacción; recomendada para climas cálidos sin requerimiento invernal). Voltaje: 220V.

220V. Compresor: Inverter de potencia variable que mantiene la temperatura deseada con menor fluctuación y reduce el consumo eléctrico frente a modelos convencionales sin Inverter.

de potencia variable que mantiene la temperatura deseada con menor fluctuación y reduce el consumo eléctrico frente a modelos convencionales sin Inverter. Refrigerante: R32 , refrigerante ecológico de última generación con Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) cero y Potencial de Calentamiento Global (GWP) significativamente menor (675) frente a refrigerantes tradicionales R22 (1,810) y R410A (2,090).

, refrigerante ecológico de última generación con y Potencial de Calentamiento Global (GWP) significativamente menor (675) frente a refrigerantes tradicionales R22 (1,810) y R410A (2,090). Tecnología Fast Cooling: enfriamiento rápido para alcanzar la temperatura objetivo en menor tiempo desde el encendido del equipo.

enfriamiento rápido para alcanzar la temperatura objetivo en menor tiempo desde el encendido del equipo. Función Limpieza Interna (Auto Clean): al apagar el equipo, activa automáticamente un proceso de secado del intercambiador de calor para evitar el crecimiento de bacterias y hongos.

al apagar el equipo, activa automáticamente un proceso de secado del intercambiador de calor para evitar el crecimiento de bacterias y hongos. Filtro: filtro de alta densidad lavable que captura polvo y partículas suspendidas en el aire, con facilidad de mantenimiento sin necesidad de repuestos.

filtro de alta densidad que captura polvo y partículas suspendidas en el aire, con facilidad de mantenimiento sin necesidad de repuestos. Diseño: instalación de pared con perfil delgado y acabado blanco que se integra a cualquier habitación.

instalación de pared con perfil delgado y acabado blanco que se integra a cualquier habitación. Peso del producto ensamblado: 8.3 kg (unidad interior, sin condensador exterior).

8.3 kg (unidad interior, sin condensador exterior). Garantía Samsung: garantía oficial Samsung México para uso doméstico.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. La instalación no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con el servicio de instalación profesional autorizado. Para evitar problemas con la garantía oficial, conviene que la instalación sea realizada exclusivamente por personal autorizado Samsung México y conservar el comprobante del servicio de instalación junto con la factura del equipo. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, con extensión de garantía a cinco años en el compresor para productos registrados en la app Samsung Members dentro de los 30 días posteriores a la compra; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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