Walmart rebaja aire acondicionado Samsung 1 Ton de 11800 BTU y hasta 24 MSI

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de climatización Samsung para hogares medianos. El Mini Split Samsung Advance Series Inverter Solo Frío de 1 tonelada con 11,800 BTU, modelo AR40F12D0AM/AX —diseñado para instalación de pared con voltaje 220V— pasó de $8,790 a $6,190 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,600 pesos sobre el precio de catálogo.
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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $257.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster Samsung climatización en ADN40 hasta la fecha. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece el Samsung Advance Series Inverter Solo Frío 1 tonelada
El Samsung AR40F12D0AM es uno de los modelos de la familia Advance Series de Samsung —línea Inverter de eficiencia energética— y se posiciona como propuesta accesible dentro del catálogo de climatización Samsung para hogares mexicanos. La diferencia técnica frente a equipos convencionales sin tecnología Inverter se concentra en cuatro áreas: compresor Inverter de potencia variable que reduce el consumo eléctrico frente a modelos tradicionales, refrigerante R32 con bajo impacto ambiental, función Fast Cooling para enfriamiento rápido al encender el equipo, y filtro de alta densidad lavable para mejorar la calidad del aire en interiores. La capacidad de 1 tonelada con 11,800 BTU lo hace adecuado para habitaciones y espacios de hasta 18 a 20 metros cuadrados.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Walmart México y Samsung para el modelo AR40F12D0AM/AX:
- Capacidad: 1 tonelada con 11,800 BTU, diseñado para habitaciones y espacios medianos de hasta 18-20 metros cuadrados.
- Función: Solo Frío (línea sin función de calefacción; recomendada para climas cálidos sin requerimiento invernal).
- Voltaje: 220V.
- Compresor: Inverter de potencia variable que mantiene la temperatura deseada con menor fluctuación y reduce el consumo eléctrico frente a modelos convencionales sin Inverter.
- Refrigerante: R32, refrigerante ecológico de última generación con Potencial de Agotamiento de Ozono (ODP) cero y Potencial de Calentamiento Global (GWP) significativamente menor (675) frente a refrigerantes tradicionales R22 (1,810) y R410A (2,090).
- Tecnología Fast Cooling: enfriamiento rápido para alcanzar la temperatura objetivo en menor tiempo desde el encendido del equipo.
- Función Limpieza Interna (Auto Clean): al apagar el equipo, activa automáticamente un proceso de secado del intercambiador de calor para evitar el crecimiento de bacterias y hongos.
- Filtro: filtro de alta densidad lavable que captura polvo y partículas suspendidas en el aire, con facilidad de mantenimiento sin necesidad de repuestos.
- Diseño: instalación de pared con perfil delgado y acabado blanco que se integra a cualquier habitación.
- Peso del producto ensamblado: 8.3 kg (unidad interior, sin condensador exterior).
- Garantía Samsung: garantía oficial Samsung México para uso doméstico.
Forma de envío en Walmart y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. La instalación no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con el servicio de instalación profesional autorizado. Para evitar problemas con la garantía oficial, conviene que la instalación sea realizada exclusivamente por personal autorizado Samsung México y conservar el comprobante del servicio de instalación junto con la factura del equipo. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, con extensión de garantía a cinco años en el compresor para productos registrados en la app Samsung Members dentro de los 30 días posteriores a la compra; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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