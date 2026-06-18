En el Edomex entró en vigor la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que busca reconocer a los animales como seres sintientes que merecen un trato digno y respetuoso, así que si tienes una mascota te decimos cuáles son las nuevas obligaciones y las multas a las que podrías ser acreedor.

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¿Cuáles son las nuevas obligaciones de dueños de mascotas en Edomex?

En la nueva Ley integrada por 124 artículos y 6 títulos se establecen medidas para fortalecer la protección y tutela responsable de los seres sintientes y tiene como objetivo:

Que los animales sean reconocidos como seres sintientes

Trato digno, respetuoso y proteger su vida

Manejo saludable, respeto

Erradicar el sufrimiento y la crueldad

Así que a partir de este momento los dueños de mascotas deberán cumplir con lo siguiente:

Registrar a su mascota en el RUAC

Colocar una placa de identificación con los datos correspondientes

Utilizar correa y pechera durante los paseos en espacios públicos

Recoger las heces fecales de sus animales

Garantizar atención médica veterinaria

Multas y cárcel a quien maltrate animales

En el artículo 120 se consideran infracciones, amonestación, multa, arresto y trabajo comunitario para quien no respete las normas establecidas.

Maltrato animal: ocasionar dolor, sufrimiento y lesiones, hacinamientos, comercialización y tener una mascotas encadenada, enjaulada y en azoteas se castigará con entre 3 y 5 años de prisión y de 300 a 500 días de multa.

Crueldad animal: a quien cause daños, mutile y fomente el sufrimiento de un animal será castigado con entre 3 y 6 años de cárcel y una multa de entre 500 a 700 días.

Edomex con 6 millones de animales abandonados

El decreto ya entró en vigor para proteger a los seres sintientes e incorporar políticas públicas, mecanismos de prevención, sanción y educación para garantizar el bienestar de perros y gatos ya que en Edomex se estima que hay alrededor de 6 millones de animales en situación de calle.

Se han rescatado mil 300 animales tras ser víctimas de maltrato animal y se han dado en adopción 900 perros y gatos.

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