En el Edomex entró en vigor la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que busca reconocer a los animales como seres sintientes que merecen un trato digno y respetuoso, así que si tienes una mascota te decimos cuáles son las nuevas obligaciones y las multas a las que podrías ser acreedor.
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¿Cuáles son las nuevas obligaciones de dueños de mascotas en Edomex?
En la nueva Ley integrada por 124 artículos y 6 títulos se establecen medidas para fortalecer la protección y tutela responsable de los seres sintientes y tiene como objetivo:
- Que los animales sean reconocidos como seres sintientes
- Trato digno, respetuoso y proteger su vida
- Manejo saludable, respeto
- Erradicar el sufrimiento y la crueldad
Así que a partir de este momento los dueños de mascotas deberán cumplir con lo siguiente:
- Registrar a su mascota en el RUAC
- Colocar una placa de identificación con los datos correspondientes
- Utilizar correa y pechera durante los paseos en espacios públicos
- Recoger las heces fecales de sus animales
- Garantizar atención médica veterinaria
Multas y cárcel a quien maltrate animales
En el artículo 120 se consideran infracciones, amonestación, multa, arresto y trabajo comunitario para quien no respete las normas establecidas.
Maltrato animal: ocasionar dolor, sufrimiento y lesiones, hacinamientos, comercialización y tener una mascotas encadenada, enjaulada y en azoteas se castigará con entre 3 y 5 años de prisión y de 300 a 500 días de multa.
Crueldad animal: a quien cause daños, mutile y fomente el sufrimiento de un animal será castigado con entre 3 y 6 años de cárcel y una multa de entre 500 a 700 días.
Edomex con 6 millones de animales abandonados
El decreto ya entró en vigor para proteger a los seres sintientes e incorporar políticas públicas, mecanismos de prevención, sanción y educación para garantizar el bienestar de perros y gatos ya que en Edomex se estima que hay alrededor de 6 millones de animales en situación de calle.
Se han rescatado mil 300 animales tras ser víctimas de maltrato animal y se han dado en adopción 900 perros y gatos.
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