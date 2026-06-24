La temporada de lluvias puede impactar en la salud de tu mascota, por ello, los expertos comparten una guía para que sepas cómo puedes cuidar a tu perro o gato en estas fechas.

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Protégelo del frío

Es fundamental que tenga un espacio donde se mantenga seco y limpio, evita que esté en lugares con humedad ya que le puede provocar molestias o problemas de salud.

Evita que se moje

La humedad excesiva puede alterar el equilibrio natural de la piel y las almohadillas y los vuelve más propensos a irritaciones o infecciones fúngicas. Revisa a tu mascota después de cada paseo para evitar pulgas o garrapatas.

Que no beba agua de charcos

Si tu mascota bebe agua estancada y sucia puede adquirir bacterias que se alojan en los riñones y se recomienda desparasitarlo cada dos meses.

Vacunación

La forma más efectiva de proteger a tu mascota es manteniendo sus defensas altas, por ello debes asegurarte de que su cartilla de vacunación siempre esté al corriente.

¿Por qué los truenos asustan a las mascotas y como protegerlos?

En la temporada de lluvias es muy común que haya truenos, estos asustan a las mascotas debido a su audición hipersensible y a su capacidad de percibir cambios en la presión atmosférica y electricidad estática y les genera una sensación de peligro.

Para protegerlos y evitar que se estresen puedes:

Crear un refugio en un espacio oscuro y silencioso con una cobija.

Enciende la televisión o pon música relajante a volumen moderado para camuflar los truenos.

Intenta jugar con ellos o dales un juguete interactivo para que su atención se enfoque en algo positivo.

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