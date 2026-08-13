Mascotas podrían viajar en el transporte público de CDMX; lanzan iniciativa en el Congreso

En el Congreso de CDMX se lanzó una iniciativa para reformar el Artículo 80 de la Ley de Movilidad para que las personas puedan viajar en el transporte público con sus mascotas, conoce de que se trata esta propuesta y cómo aplicaría.

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Lanzan iniciativa para que mascotas puedan viajar en el transporte público

La diputada Rebeca Peralta León hizo una propuesta para que los dueños de mascotas puedan utilizar el transporte público de la CDMX junto con sus animales de compañía bajo condiciones de seguridad, higiene y bienestar animal.

Durante la sesión se destacó que en la CDMX 6 de cada 10 hogares tienen al menos un animal de compañía y actualmente no existe una legislación que les permita viajar en el transporte público. Actualmente existen sistemas en los que se les prohíbe ingresar o que su acceso dependen de ciertos criterios.

¿En qué transportes estaría disponible y cómo aplicaría?

La propuesta tiene como objetivo que las mascotas puedan trasladarse junto con sus dueños en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), transporte eléctrico y el concesionado.

El ingreso de los animales de compañía se debe hacer garantizando su seguridad, higiene, bienestar y no deben afectar la operación del servicio.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Seguridad y la de Bienestar Animal, para su dictaminación y el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Movilidad contará con 180 días hábiles para adecuar el Reglamento de la Ley de Movilidad.

Además se tendrán que establecer las condiciones generales para su operación y los organismos públicos y prestadores del servicio tendrían 90 días hábiles para adecuar sus disposiciones administrativas, manuales, protocolos y demás instrumentos. ¿Qué te parece esta propuesta?

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