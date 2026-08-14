Perros saben cuando estás triste o feliz; estudio revela cómo entienden las emociones de sus dueños

Un grupo de científicos realizaron una investigación escaneando los cerebros de los perros para revelar cómo procesan las expresiones humanas y aquí te contamos qué fue lo que encontraron.

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Perros perciben las emociones de los humanos

De acuerdo con el estudio publicado en la revista iScience, un equipo de la Universidad de Viena escaneó el cerebro de los animales para conocer cómo responden a diferentes expresiones humanas.

Laura Cuaya, autora del estudio explicó que los perros a través de la domesticación desarrollaron habilidades sociales para poder comprendernos.

Para el estudio se escanearon los cerebros de seis border collies, un labrador y un Golden retriever mientras se les mostraban imágenes con expresiones y cuando veían rostros felices aumentaba la actividad cerebral en la corteza temporal y el núcleo caudado.

Sin embargo, los perros no respondieron de la misma forma con la ira, miedo o tristeza es decir que hubo patrones de actividad distintos.

¿Cómo distinguen las emociones?

Según el equipo, los perros procesan las emociones tomando en cuenta el lenguaje corporal, la voz y el olor de la persona. Además su reacción influye dependiendo del entorno en el que se hayan desarrollado, pues los perros que participaron en la investigación provenían de hogares amorosos y puede que los que viven en la calle procesen las señales humanas de diferente manera.

Los investigadores continuarán realizando estudios para comprender cómo es que los perros utilizan las señales para interpretar a los humanos. No cabe duda que mientras más conocemos sobre los animales más nos sorprenden.

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