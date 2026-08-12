¿Es legal tener un tigre de bengala como mascota?

Tener un tigre de bengala en casa no es lo mismo que contar con una mascota convencional y, en México, su manejo está sujeto a estrictas disposiciones sobre vida silvestre.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece que los grandes felinos, como los tigres, no pueden ser considerados animales de compañía debido al riesgo que representan para las personas y otros animales.

🐯 #Insólito | Nace un tigre blanco de dos padres amarillos en Tamaulipas



La increíble cría nació en un centro de cuidado animal de Matamoros, pese a que ambos padres son tigres de Bengala de coloración amarilla. 🐯✨



Un nacimiento poco común que ya sorprende a todos los… pic.twitter.com/iJezugQVOJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

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¿Qué permisos se necesitan para tener un tigre de bengala?

A pesar de ello, existen disposiciones legales para el manejo de un tigre de bengala fuera de su hábitat natural, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos específicos.

Y es que este tipo de especies requieren un plan de manejo especial y un permiso, previamente aprobado por la Semarnat.

Además, para su cuidado y posesión, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) aclara que solamente las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o PIMVS (Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre) son los únicos sitios que pueden contar con este permiso.

Pero ¿qué requisitos piden para tener un tigre de bengala? Aquí te contamos:

Acreditar que fue adquirido legalmente

El ejemplar debe estar en instalaciones adecuadas para beneficiar su salud

Se debe demostrar capacidad económica, técnica y profesional para su cuidado

Sostener las necesidades del animal

🐯¿Cómo llegó hasta ahí?



Una cría de apenas cuatro meses fue localizada dentro de un auto en Iztapalapa. El conductor fue detenido al no acreditar la legal propiedad ni autorización para trasladarla.



La cachorra quedó bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal



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¿Qué pasa si tienes un tigre de bengala de forma ilegal?

Tener un tigre de bengala de forma ilegal en México constituye un delito federal grave contra la biodiversidad.

Entre las sanciones legales y penales por tener un tigre de bengala de forma ilegal se encuentran:

Multas desde los 50 hasta 50 mil días de salario mínimo (superando los cientos miles de pesos)

Sentencias que pueden alcanzar los 20 años en prisión

Cargos penales por tráfico y maltrato animal

Además de estas sanciones, el tigre de bengala es confiscado de forma precautoria o definitiva y llevado a zoológicos, UMA o PIMVS adecuados para su cuidado.

Es importante señalar que los tigres son animales salvajes e impredecibles, por lo que mantenerlos en casa pone en riesgo directo la vida de los dueños, vecinos y animales domésticos.

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