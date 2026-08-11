Walmart pone en rebaja y remata pantalla LG de 43 Pulgadas con AI SMART TV: $1,900 de descuento y hasta 24 meses sin intereses

La Pantalla LG 43 pulgadas Full HD AI Smart TV con ThinQ AI modelo 43LR6700PSA cotiza actualmente en $4,690 pesos en Walmart desde los $6,599 pesos originales del catálogo. La diferencia representa $1,909 pesos menos, cifra equivalente al 29 por ciento que la tienda recorta del precio de referencia. Un ajuste editorialmente significativo dentro del segmento smart TV accesible del retail mexicano actual considerando la integración completa de inteligencia artificial ThinQ propia LG.
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Walmart procesa financiamiento a 24 mensualidades sin intereses de $195.42 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo.
Qué distingue a la LG 43LR6700 dentro del segmento Full HD accesible
LG posiciona la línea LR6700 como su propuesta Full HD del segmento accesible mexicano con la integración diferencial de inteligencia artificial ThinQ dedicada al procesamiento imagen, sonido y control smart hogar.
Estas son las especificaciones técnicas de la LG 43LR6700PSA según ficha oficial LG México:
- Fabricante y modelo: LG Electronics (compañía surcoreana pionera del segmento pantallas Smart TV con múltiples décadas de trayectoria global) — variante 43LR6700PSA de la línea LR6700 Full HD 2024.
- Diagonal y panel: 43 pulgadas con panel LED convencional + resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles (nota editorial importante: NO es 4K UHD sino Full HD estándar).
- Frecuencia refresco: 60 Hz nativa estándar.
- HDR: HDR10 Pro — tecnología LG basada en el estándar HDR10 para calidad cinematográfica optimizada + colores + contraste precisos.
- Procesador AI: motor propietario LG con capacidades de inteligencia artificial aplicadas al procesamiento imagen + sonido + control smart.
- Sistema operativo: webOS 24 con ThinQ AI integrado + 4 años de actualizaciones garantizadas según patrón LG estándar.
- Control por voz: ThinQ AI + Google Assistant + Amazon Alexa (compatibilidad amplia sin necesidad de dispositivos adicionales).
- Compatibilidad Apple: AirPlay 2 + HomeKit para audiencia ecosistema Apple.
- Chromecast built-in: transmisión inalámbrica desde smartphones + tablets + computadoras Android.
- Matter compatible: control smart home unificado con dispositivos compatibles del estándar Matter.
- Gaming: HGiG (Home Gaming Interest Group) para experiencia gaming HDR optimizada + eARC (Enhanced Audio Return Channel) para audio premium con barras de sonido compatibles.
- Apps preinstaladas: Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + Vix + YouTube + Apple TV+ + Spotify + otras plataformas populares.
Forma de envío en Walmart y garantía LG
Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Considerando las dimensiones características de una pantalla 43 pulgadas, la entrega no requiere requisitos especiales de acceso. Tiempo estimado de entrega entre 3 y 7 días hábiles.
La pantalla incluye garantía oficial LG México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación del panel LED, procesador AI, sistemas electrónicos internos y control remoto LG incluido. Walmart cuenta con política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que la pantalla conserve el empaque original y no presente daños atribuibles al uso posterior a la entrega.
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