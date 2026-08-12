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Mientras todos en México buscan el Motorola Edge 70, Walmart está rematando el Edge 60 Neo de 256 GB en hasta 18 MSI

El Motorola Edge 60 Neo bajó de precio en Walmart, con entrega en menos de 24 horas y financiamiento a hasta 18 mensualidades fijas.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Mientras la atención está puesta en el más reciente Motorola Edge 70, Walmart tiene en rebaja el Motorola Edge 60 Neo, un smartphone con hasta 256 HB de almacenamiento y cámara triple. El aparato tiene un precio actual de $5,399 pesos y financiamiento a hasta 18 mensualidades fijas.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 60 Neo en Walmart y cómo pagarlo en mensualidad?

Según la ficha del producto en Walmart, el Motorola Edge 60 Neo de 256 gb Dual Sim bajó de $6,299 a $5,399 pesos, un ahorro total de $900. El modelo, en color gris, llega en menos de 24 horas.

En cuanto al pago en diferido, el equipo se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo. Además, Walmart ofrece hasta 18 mensualidades fijas. En el caso de BBVA los esquemas de financiación disponibles son

  • 3 meses de $2,699.50 (total de $8,098.50)
  • 12 meses de $674.88 (total de $8,098.50)

En cambio, con CrediBodega, las opciones son:

  • 4 meses de $2,362.06 (total de $9,448.25)
  • 18 meses de $524.90 (total de $9,448.25)
Motorola Edge 60 Neo Walmart ofrece el equipo con hasta 18 mensualidades fijas. (Walmart)

¿Qué características tiene el Motorola Edge 60 Neo?

El Motorola Edge 60 Neo a la venta en Walmart forma parte de la serie Edge y cuenta con pantalla pOLED LTPO de 6.36 pulgadas, con resolución de 1200 x 2670 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. Cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento no expandible (sin ranura microSD).

En cámaras, tiene un sistema triple de 50MP + 13MP + 10MP, con estabilización óptica y zoom 3x. La batería es de 5,200 mAh, con carga rápida e inalámbrica. El equipo cuenta con lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al polvo y agua, y corre con sistema operativo Android 15.

El teléfono disponible en Walmart con rebaja es compatible con redes 5G y viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

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