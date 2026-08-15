Después de casi una década desde que Coco llegó a los cines y nos hizo llorar con el tema “Recuérdame”, Disney Pixar por fin soltaron más información sobre Coco 2.

La noticia llegó durante D23 2026, el gran evento para fans de Disney que se realiza este fin de semana en Anaheim, California y no fue un anuncio cualquiera: también se mostraron las primeras imágenes de la nueva película.

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Así que, si ya estás preguntando cuándo se estrena Coco 2, de qué tratará y qué pasó con Miguel, aquí en adn noticias te contaremos todo lo que sabemos hasta ahora.

Remember me? 😈 Benjamin Bratt will reprise his role as the unforgettable Ernesto de la Cruz in Coco 2! #D23 pic.twitter.com/2jNQDNZvY0 — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

¿Cuándo se estrena Coco 2?

Vamos primero con la pregunta que seguramente te trajo hasta aquí, Coco 2 llegará a los cines en noviembre de 2029.

La película fue anunciada originalmente en marzo de 2025, cuando Disney confirmó que la secuela estaba en desarrollo y en aquel momento todavía no había una fecha concreta de estreno.

Ahora, durante D23 2026, Disney presentó nuevos detalles y confirmó su llegada para noviembre de 2029, por lo que tocará esperar 3 añitos más, pero el tiempo pasa volando.

¿De qué tratará Coco 2?

Aquí es donde se pone bueno, pues en las primeras imágenes mostradas durante D23, Miguel aparece como adolescente, ya no como el pequeño de 12 años que conocimos en la primera película.

Eso significa que la historia dará un salto en el tiempo y veremos al protagonista en una nueva etapa de su vida, aunque la música seguirá siendo una parte importante de su historia.

Y sí, dante también estará de vuelta y juntos tendrá que enfrentarse nuevamente a Ernesto de la Cruz, quien regresará con una intención bastante clara: buscar venganza.

O sea, si pensábamos que la historia de Ernesto ya había quedado completamente enterrada, Pixar viene a decirnos: “espérate tantito”.

Just revealed: the world of Coco will be coming to KINGDOM HEARTS IV, launching in late 2027. pic.twitter.com/sMSik4cBGc — Pixar (@Pixar) August 15, 2026

¿Quién dirigirá Coco 2?

Una de las noticias que más tranquilidad puede darles a los fans es que el equipo creativo de la primera película está de regreso.

Disney confirmó que Lee Unkrich volverá como director y Adrian Molina como codirector, mientras que Mark Nielsen será el productor.

Es decir, no estamos hablando de una secuela que simplemente tomó el nombre de Coco y ya, pues, la nueva película reúne a parte importante del equipo que estuvo detrás de la historia original.

¿Qué es D23 y por qué ahí anunciaron Coco 2?

El D23 es el club oficial de fans de Disney, y D23: The Ultimate Disney Fan Event es una enorme celebración en la que la compañía presenta novedades, avances y anuncios relacionados con sus películas, series, parques, experiencias y otras producciones.

La edición de 2026 se realiza del 14 al 16 de agosto en Anaheim, California, y reúne anuncios de diferentes divisiones de Disney.

Por eso, cuando Disney quiere sacar un anuncio importante, este evento suele convertirse en uno de los lugares favoritos para soltar la bomba, y esta vez le tocó a Coco 2.

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