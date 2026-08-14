Imagínate llegar a trabajar pensando que será un día cualquiera y terminar encontrando una fortuna escondida dentro de una pared, pues eso fue justamente lo que les ocurrió a unos trabajadores en Bélgica, quienes hicieron un descubrimiento que dejó a más de uno con la boca abierta.

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El hallazgo ocurrió en Dendermonde, en la provincia de Flandes Oriental, mientras se realizaban trabajos de remodelación en un antiguo edificio; los trabajadores encontraron un cofre oculto en una pared del sótano y, al abrirlo, descubrieron que no se trataba de cualquier objeto olvidado.

Workers stumble upon a hidden €9 million gold treasure during construction works in Dendermonde, Belgium. Imagine that. A finder’s fee isn’t even guaranteed. pic.twitter.com/84ewz3LgAe — Xaldwin Sealand (@XaldwinSealand) August 13, 2026

¿Qué encontraron los albañiles en la pared?

Dentro del cofre había más de 40 lingotes y 4 mil monedas de oro, cuyo valor estimado ronda los 9 millones de euros.

Sí, una cantidad que fácilmente podría cambiarle la vida a cualquiera, pero no para los albañiles, ¿por qué?, como buenos ciudadanos, reportaron el jugosos tesoror a la policía.

¿Qué pasó con el tesoro encontrado en Bélgica?

Después del descubrimiento, la policía tomó bajo resguardo el oro, mientras la Fiscalía de Flandes Oriental inició una investigación para determinar de dónde salió la fortuna y quién podría reclamarla.

De acuerdo con la información difundida sobre la legislación belga, el posible propietario tendría cinco años para reclamar el tesoro.

Mientras tanto, las autoridades también pidieron a curiosos y posibles cazadores de tesoros que no se acerquen al inmueble, que continúa en obras.

Así que sí, una simple remodelación terminó sacando a la luz una fortuna que llevaba quién sabe cuánto tiempo escondida.

El origen del tesoro, sin embargo, sigue siendo un misterio. Hasta ahora no está claro quién escondió el oro, cuándo fue colocado en ese sitio ni quién es su legítimo propietario.

Y aunque seguramente más de uno habría pensado en salir corriendo con la fortuna, los trabajadores hicieron lo correcto: avisaron a las autoridades.

¿Y tú, qué harías si te encontraras con una sorpresa así?

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