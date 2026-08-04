Walmart remata la pantalla LG de 65 pulgadas 4K con $4,000 de descuento en línea y hasta 3 meses sin intereses

Walmart lanzó un gran descuento de $4,000 pesos en una Smart TV LG de 65 pulgadas, la cual, entre muchas otras características, cuenta con un control de brillo que se adapta a la iluminación de la habitación

El modelo LG 65UR7800PSB bajó de $12 mil 990 a $8 mil 990 pesos. Además, puede adquirirse hasta a tres meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque la disponibilidad y las opciones de entrega varían según la ubicación del comprador.

Según la oferta de Walmart, al elegir la promoción de tres meses sin intereses, cada pago sería de aproximadamente $2 mil 996 pesos.

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¿Qué características tiene la pantalla LG de 65 pulgadas?

De acuerdo con la oferta de Walmart, Este modelo cuenta con tecnología LED, resolución 4K Ultra HD y una frecuencia de actualización de 60 Hz. También incluye el sistema operativo webOS 23, que permite acceder a aplicaciones, plataformas de streaming y recomendaciones de contenido.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla de 65 pulgadas

Resolución de 3 mil 840 por 2 mil 160 píxeles

Tecnología HDR10 Pro

Procesador α5 AI 4K Gen6

Escalador de imagen a resolución 4K

Control de brillo que se adapta a la iluminación de la habitación

Sonido envolvente virtual de hasta 5.1 canales

Filmmaker Mode para películas

Game Optimizer para videojuegos

Compatibilidad con ALLM, eARC y HGiG

El procesador ajusta automáticamente la imagen y el sonido, mientras que el control de brillo modifica la intensidad de la pantalla de acuerdo con la luz del entorno.

La pantalla LG de 65 pulgadas cuenta con un gran descuento La pantalla cuenta con Tecnología HDR10 Pro y escalador de imagen a resolución 4K (Captura de pantalla Walmart)

¿Cómo comprar la pantalla LG en línea?

La televisión puede adquirirse desde el sitio de Walmart México. Antes de pagar conviene comprobar que el vendedor sea la propia cadena, ya que el portal también incluye productos ofrecidos por terceros.

Para realizar la compra se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la ficha de la pantalla LG 65UR7800PSB. Escribir el código postal para consultar las existencias. Elegir entre envío a domicilio o recolección en tienda, cuando esté disponible. Agregar el producto al carrito. Seleccionar una tarjeta participante. Confirmar que aparezcan los tres meses sin intereses. Revisar la fecha de entrega y el monto final antes de pagar.

La ficha consultada mostraba opciones de envío desde tienda y recolección gratuita. Sin embargo, estos servicios pueden cambiar según la sucursal, la ciudad y el inventario disponible.

¿Cuántos días hay para devolver la pantalla?

Walmart señala que la pantalla puede devolverse hasta 30 días después de haber sido recibida. Al momento de la entrega será importante revisar que la caja no tenga golpes y confirmar que el equipo, el control remoto y los accesorios se encuentren en buenas condiciones.

También se recomienda conservar el comprobante de compra y los empaques durante los primeros días. Antes de completar la orden, el comprador deberá consultar las condiciones de devolución y la política de garantía aplicables al producto.

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