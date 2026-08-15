Detienen al secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Puebla

El secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco, fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, así como cohecho, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

La detención se realizó el viernes por parte de agentes investigadores adscritos a la Coordinación General de Investigación cumplieron orden de aprehensión contra el imputado derivado de un mandamiento judicial librado por un Juez de Control con sede en Atlixco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La Fiscalía expuso datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso durante la audiencia inicial. Por su parte, el imputado pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de audiencia se estableció para el 19 de agosto de este año.

¿Qué pasará con Antonio Hernández Pacheco?

La autoridad judicial impuso al secretario de Seguridad Pública de Atlixco medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el procedimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.