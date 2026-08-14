Bodega Aurrera remata por menos de $8,000 pesos el refrigerador LG de 11 pies Top Freezer Platinum y en hasta 9 MSI

Cuando toca renovar el refri de la casa, la primera decisión práctica no es de marca sino de tamaño. Muchos hogares mexicanos no necesitan un refrigerador Side by Side de 27 pies ni un French Door XXL que apenas cabe por la puerta de la cocina. Si estás en esta situación de compra específica, Bodega Aurrera tiene rematado en su catálogo el Refrigerador LG de 11 pies cúbicos Top Freezer color Platinum modelo GT32WM, un equipo que combina compresor eficiente con garantía extendida y llega a los hogares por menos de 8 mil pesos.

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El equipo cotiza en 7,990 pesos, cuando su precio original marcaba 10,990 pesos, equivalente al 27.3 por ciento de descuento sobre el catálogo LG. Un ajuste considerable dentro del formato bodega, considerando que este modelo también aparece en Walmart al mismo precio de oferta durante las últimas semanas. Bodega Aurrera ofrece pago a hasta 12 mensualidades sin intereses de 665.83 pesos, cifra similar al gasto quincenal en tortillas y frijoles de un hogar promedio y accesible para quien planifica compras dentro del ingreso familiar.

LG Smart Inverter: la tecnología que hace la diferencia en el bolsillo mensual

La marca surcoreana LG viene consolidándose durante años como una de las principales fabricantes globales de electrodomésticos línea blanca, gracias en parte al desarrollo de su tecnología Smart Inverter en compresores de refrigeración. La diferencia técnica versus compresores tradicionales es específica: mientras los motores convencionales operan a velocidad fija encendido-apagado (con pico de consumo eléctrico cada vez que arrancan), los compresores Smart Inverter ajustan automáticamente su velocidad según demanda real de enfriamiento, generando ahorros energéticos comprobados de entre 32 y 36 por ciento según pruebas oficiales LG.

Refrigerador LG 11 Pies Top Freezer Platinum en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Estas son las características técnicas verificadas del modelo LG GT32WM según ficha oficial LG México:

Capacidad total de 11 pies cúbicos (aproximadamente 312 litros distribuidos entre refrigerador y congelador).

(aproximadamente 312 litros distribuidos entre refrigerador y congelador). Configuración Top Freezer con congelador arriba y refrigerador abajo (formato tradicional accesible).

con congelador arriba y refrigerador abajo (formato tradicional accesible). Compresor Smart Inverter que ajusta automáticamente su velocidad según demanda de enfriamiento.

que ajusta automáticamente su velocidad según demanda de enfriamiento. Garantía extendida de 10 años oficial LG exclusiva en el compresor Smart Inverter.

exclusiva en el compresor Smart Inverter. Sistema Multi Air Flow que distribuye el aire frío por múltiples salidas para temperatura uniforme.

que distribuye el aire frío por múltiples salidas para temperatura uniforme. Iluminación LED interior para mejor visibilidad y menor consumo eléctrico.

para mejor visibilidad y menor consumo eléctrico. 2 repisas de cristal templado ajustables + 1 repisa plegable para adaptar el espacio interior según tipo de alimentos.

+ 1 repisa plegable para adaptar el espacio interior según tipo de alimentos. Cajón para verduras en la parte inferior del refrigerador.

en la parte inferior del refrigerador. Fábrica de hielo manual (no automática — utiliza charolas tradicionales).

(no automática — utiliza charolas tradicionales). Congelador con cajón organizador integrado.

organizador integrado. Acabado Platinum Silver en las puertas con estética moderna.

en las puertas con estética moderna. Dimensiones compactas de 60 cm ancho x 170 cm alto x 65 cm profundidad + peso 57 kilogramos (facilita instalación en cocinas de tamaño estándar mexicano).

Bodega Aurrera maneja envío estándar a domicilio con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal. La compra puede completarse desde el sitio en línea o desde la aplicación móvil del formato bodega, con múltiples opciones de pago disponibles incluyendo tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico y pago en efectivo tras generar el pedido. La garantía oficial LG incluye 12 meses en partes generales más 10 años exclusivos en el compresor Smart Inverter. Es importante verificar que el vendedor sea directamente Bodega Aurrera antes de finalizar la compra.

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