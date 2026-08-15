Walmart remata cafetera de cápsula Dolce Gusto, con hasta 15 bares de presión para tu café

Walmart tiene en rebaja la cafetera de cápsulas KRUPS Dolce Gusto Genio Plus, con un precio de $1,659 pesos y un ahorro de $293. El equipo cuenta con 15 bares de presión y permite preparar bebidas tanto calientes como frías.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la cafetera Dolce Gusto en Walmart y cómo pagarla?

Según la ficha del producto en Walmart, la cafetera bajó de $1,952 a $1,659 pesos, un ahorro de $293. El modelo, en color rojo, admite devolución hasta 30 días después de recibido.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece varias opciones a meses sin intereses (MSI):

3 meses de $553

6 meses de $276.50

9 meses de $184.33

12 meses de $138.25

Además de esos plazos, con BBVA hay opciones de 13 meses de $127.62 y 15 meses de $110.60. Con Sams Invex y WM Invex también está disponible el plazo de 15 meses de $110.60. Todas las opciones se calculan sobre el precio de $1,659. Walmart indica que también se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

La cafetera KRUPS Dolce Gusto Genio Plus está en rebaja en Walmart, en color rojo. (Walmart)

¿Qué características tiene la cafetera KRUPS Dolce Gusto Genio Plus a la venta en Walmart?

La cafetera a la venta en Walmart funciona con un sistema de cápsulas inteligentes, diseñado para aprovechar el potencial de las máquinas Krups Dolce Gusto y garantizar la presión adecuada en cada preparación. Cuenta con 15 bares de presión y permite ajustar el volumen de las bebidas, con capacidad de hasta 300 ml por taza.

Entre sus funciones, el equipo permite preparar tanto bebidas calientes como frías, e incluye un modo ecológico para reducir el consumo de energía.

El modelo es el KP3405MX, en color rojo, pesa 2 kilos y sus dimensiones son de 12 x 28 x 29 cm.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.