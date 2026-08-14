Los terremotos han estado muy presentes durante las últimas semanas y en los últimos 30 días se han registrado 13 sismos fuertes, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dentro de este contexto surge una frase que seguramente has escuchado más de una vez: “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una enorme zona que rodea este océano y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y aunque cuando tiembla todos volteamos a ver los daños, las réplicas y el riesgo de otro movimiento, hay otro protagonista que suele quedar en segundo plano: los volcanes.

BREAKING : Volcano Mount Ibu erupted with a 5 km ash plume over Halmahera. Shortly after, a magnitude 7.7 earthquake rocked Flores, activating tsunami alerts. Indonesia, pic.twitter.com/8Edq1DWa06 — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

Volcanes en el Cinturón de Fuego

Cuando ocurre un terremoto fuerte, normalmente todas las miradas se van hacia los daños, las réplicas y el riesgo de que vuelva a temblar, olvidándonos de otros fenómenos que en ocasiones suelen venir después de un terremoto, la erupción de un volcán.

Y no es para entrar en pánico, pero una erupción importante puede provocar efectos que van mucho más allá de la zona cercana al cráter: ceniza, gases volcánicos, flujos de lava, avalanchas y corrientes piroclásticas.

En determinados escenarios, incluso la actividad volcánica puede estar relacionada con tsunamis.

Lo interesante es que varios de los volcanes más activos del planeta se encuentran precisamente en el Cinturón de Fuego.

Algunos tienen actividad prácticamente constante, mientras otros pueden permanecer tranquilos durante largos periodos antes de volver a despertar.

¿Un terremoto puede provocar una erupción volcánica?

Aquí hay que hacer una pausa porque no queremos caer en el típico “tembló y ahora va a explotar un volcán”, la realidad es bastante más compleja.

El USGS explica que algunos terremotos grandes, especialmente los que ocurren cerca de un volcán, pueden modificar las condiciones del sistema volcánico e incluso acercarlo a una erupción.

Sin embargo, para que esto ocurra, el volcán debe encontrarse previamente en condiciones favorables, con suficiente magma susceptible de entrar en erupción y presión acumulada en su sistema.

De hecho, los especialistas señalan que este fenómeno es poco frecuente y que, en muchos casos, un gran terremoto solamente genera cambios temporales en la actividad sísmica o en el sistema de magma, sin provocar una erupción.

Así que no se puede decir que un determinado volcán hará erupción solamente porque ocurrió un terremoto.

⚠️ ¡ALERTA EN LA CDMX! El Popocatépetl registra intensa actividad hoy viernes 🌋 Tras las recientes exhalaciones de "Don Goyo", autoridades alertan por la caída de ceniza.



🎥: CENAPRED pic.twitter.com/xlrFBb6J2Q — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 14, 2026

¿Qué volcanes están activos en el Cinturón de Fuego?

Aquí es donde el tema se pone interesante, porque actualmente existen varios volcanes de esta enorme región que presentan actividad eruptiva o se encuentran bajo vigilancia.

Popocatépetl, México

El Popocatépetl es uno de los volcanes más vigilados de México y forma parte del cinturón volcánico relacionado con la actividad tectónica del Pacífico.

Los reportes de CENAPRED han documentado exhalaciones, tremor y eventos volcanotectónicos, mientras que los reportes del Smithsonian y el USGS han registrado episodios de actividad eruptiva y emisiones de vapor, gases y ceniza.

Eso sí, que el Popocatépetl tenga actividad no significa que un terremoto vaya a provocar una gran erupción.

Volcanes de Indonesia

Indonesia es uno de los puntos más activos del Cinturón de Fuego del Pacífico y cuenta con numerosos volcanes activos.

Entre ellos se encuentran Merapi y Lewotobi Laki-Laki, que han mantenido actividad eruptiva durante 2026.

En el caso de Merapi, los reportes han documentado avalanchas de lava y flujos piroclásticos, mientras que Lewotobi Laki-Laki ha presentado emisiones de ceniza y niveles elevados de alerta.

Mayon, Filipinas

Otro de los volcanes que merece atención es Mayon, en Filipinas.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) ha reportado actividad eruptiva, emisión de lava, flujos piroclásticos, caída de rocas incandescentes y columnas de ceniza.

Durante los reportes de 2026, el volcán se mantuvo bajo vigilancia y con restricciones para las zonas cercanas.

Sakurajima, Japón

Japón tampoco se queda atrás; Sakurajima es uno de los volcanes más activos del país y sus explosiones pueden generar columnas de ceniza y expulsión de material volcánico.

Su actividad forma parte del comportamiento volcánico que las autoridades japonesas monitorean constantemente.

Volcanes de Kamchatka

La península rusa de Kamchatka es otro de los grandes puntos volcánicos del Cinturón de Fuego; la región concentra numerosos volcanes activos, entre ellos Bezymianny y Klyuchevskoy.

Y justamente aquí existe un antecedente que ayuda a entender por qué los científicos estudian la relación entre terremotos y volcanes: los grandes terremotos pueden modificar temporalmente los sistemas volcánicos cercanos, aunque esto no significa que necesariamente provoquen una erupción.

Entonces, ¿hay que preocuparse por los volcanes?

La respuesta corta es simplemente no entrar en pánico, pues el Cinturón de Fuego no es una especie de bomba que pueda “activarse” de repente, es una zona tectónica que permanece activa de manera constante.

Lo que sí ocurre es que terremotos y volcanes comparten el mismo escenario geológico, por lo que un gran sismo puede convertirse en un factor que los especialistas toman en cuenta cuando analizan un volcán que ya presenta señales de actividad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.