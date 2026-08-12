Este es el campamento del desierto de Sonora ideal para ver la lluvia de estrellas Perseidas 2026 por estar entre dos volcanes

Dentro de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, existe una zona de campamento llamada El Tecolote, señalada como especialmente oscura por su ubicación entre dos conos de ceniza volcánicos. Esto la vuelve un punto ideal para observar la lluvia de meteoros Perseidas, que alcanzará su punto máximo la noche del 12 al 13 de agosto de 2026, coincidiendo además con un eclipse total de Sol.

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¿Cuándo es la lluvia de estrellas Perseidas 2026 y por qué coincide con un eclipse solar?

Según la American Meteor Society, en 2026 las Perseidas están activas del 17 de julio al 24 de agosto y alcanzarán su punto máximo la noche del 12 al 13 de agosto. Ese mismo día ocurrirá la luna nueva, lo que ofrecerá condiciones óptimas para la observación, ya que el cielo estará más oscuro de lo habitual.

La lluvia de estrellas coincidirá con otro fenómeno astronómico: un eclipse total de Sol. Aunque el eclipse no será visible en México, que ambos eventos ocurran el mismo día es un hecho poco común.

De acuerdo con la UNAM, en el máximo, la tasa horaria cenital de las Perseidas puede rondar los 100 meteoros por hora. “Este es un valor calculado para condiciones ideales de observación; el número de meteoros que una persona realmente podrá ver será menor y dependerá de la contaminación lumínica, las nubes, la transparencia atmosférica y la altura del radiante. Aun así, algunos de los meteoros más brillantes podrían observarse desde la Ciudad de México”, destaca la entidad educativa.

¿Por qué ir al campamento El Tecolote en El Pinacate para ver las Perseidas y cómo llegar?

Quienes estén interesados en observar la lluvia de meteoros deben buscar cielos oscuros y despejados, libres de contaminación lumínica que afecte la visibilidad.

En ese sentido, la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, entre los municipios de Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado, en Sonora, ofrece condiciones de visibilidad idóneas para la visualización. Se trata de uno de los sitios con mayor diversidad del Desierto Sonorense, con más de 540 especies de plantas vasculares y 40 de mamíferos, además de un escudo volcánico con flujos de lava y cráteres, y el campo de dunas activo más grande de Norteamérica. Por su valor natural, forma parte del Programa El Hombre y la Biósfera de la UNESCO desde 1995.

Dentro de la reserva existen dos zonas de campamento: Dunas y El Tecolote. Esta última se ubica entre dos conos volcánicos, el cono de ceniza Tecolote y el cono Mayo, lo que la hace especialmente atractiva para la observación astronómica por su oscuridad.

Para acampar es necesario registrarse previamente y pagar los derechos de entrada en el Museo y Centro de Visitantes Schuk Toak, que abre de jueves a domingo de 9:00 am a 5:00 pm. Ahí se entrega la información necesaria, además de una guía con el reglamento y el mapa para llegar a la zona de campamento.

Los costos de entrada, según indica el sitio web de la reserva, son:

Nacionales : $115 pesos por persona por día

: $115 pesos por persona por día Estudiantes y maestros : $55 pesos

: $55 pesos Menores de 12 años, INAPAM , jubilados, pensionados y discapacitados: exentos de pago

, jubilados, pensionados y discapacitados: exentos de pago Visitantes extranjeros: $225 pesos

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