Descubren 73 volcanes submarinos ocultos: ¿representan un peligro para México?

El fondo de los océanos continúa siendo uno de los territorios menos explorados del planeta y por lo tanto más misterioso.

Un equipo internacional de investigadores identificó 73 volcanes submarinos que permanecían ocultos bajo las aguas del océano Pacífico, un hallazgo que permitirá ampliar el conocimiento sobre la actividad geológica en la región y mejorar el monitoreo de desastres naturales.

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¿México está en riesgo por los volcanes submarinos?

De acuerdo con el estudio publicado en Communications Earth & Environment, aunque algunos de estos volcanes presentan actividad, especialistas señalan que no existe evidencia de que representen un peligro inmediato para México.

Su ubicación, profundidad y distancia de las costas mexicanas reducen significativamente la posibilidad de afectaciones directas para la población.

Las zonas con mayor concentración de estructuras potencialmente activas aparecen en el Pacífico occidental, cerca de Japón, Filipinas, Indonesia, Tonga, Nueva Zelanda.

Los científicos explican que el descubrimiento contribuirá a comprender mejor la dinámica de las placas tectónicas y los procesos volcánicos que ocurren en el fondo marino, donde se genera una parte importante del magma del planeta. Además, el monitoreo permanente de estas estructuras permitirá detectar oportunamente cualquier cambio en su comportamiento.

Los expertos reiteran que, por el momento, no hay motivo de alarma en el país, aunque destacan la importancia de continuar con la investigación y vigilancia de estos sistemas volcánicos para fortalecer la prevención ante posibles fenómenos geológicos.

Cabe destacar que, México forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. El Pacífico mexicano alberga montes submarinos y estructuras volcánicas relacionadas con la interacción entre las placas de Cocos, Rivera y Norteamérica.

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