La Tierra ha sufrido 13 terremotos en el último mes; mapa de las regiones más dañadas

Luego de que se registraran fuertes sismos en Indonesia y España este viernes, el 2026 se ha ido consolidando como uno de los años con mayor sismicidad, a esto se ha sumado la actividad de los volcanes a lo largo del mundo.

Aunque los daños en Colombia y en Venezuela han sido de gran impacto, todavía se trata de un año promedio, ya que en promedio se producen en todo el mundo unos 15 terremotos de magnitud 7 o superior cada año.

Hasta mediados de agosto se han registrado diez; sin embargo, los derrumbes y muertes que han causado sí han llamado la atención de los gobiernos.

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¿Cuántos terremotos se han registrado en el último mes?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) en los últimos 30 días se han registrado 13 terromotos importantes por su magnitud en el planeta.

Los registros indican que los cinco movimientos telúricos más relevantes son:

Indonesia- 7.7

Colombia- 7.4

México- 7.3

Japón-6.8

Nueva Zelanda-6.3

El USGS es una agencia científica del gobierno federal de EUA creada en 1879 para el terreno, los recursos naturales del planeta y los peligros naturales como terremotos, volcanes e inundaciones

¿Cuáles son los riesgos de estos fuertes sismos?

De acuerdo con la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Carmen Casas Ratia, el gran reto de estos desastres naturales como los terremotos es la alta concentración de población.

Indicó que en las megaciudades, la concentración demográfica y económica implica desigualdades con alcances nacionales y regionales.

La especialista de la UNAM señaló que no se ha consolidado una comprensión integral del riesgo y los factores causales de los desastres, incluyendo procesos de urbanización sin regulación ni planeación.

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