Terremoto de 7.7 sacude Indonesia y activa alerta de tsunami; piden alejarse de las costas

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la madrugada del sábado a las costas de Indonesia, provocando una alerta por posible tsunami y encendió las alarmas en varias zonas costeras.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo ocurrió aproximadamente a las 05:58 horas de la madrugada del 15 de agosto (tiempo local de indonesia), a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde fue el terremoto de 7.7 en Indonesia?

El epicentro del terremoto en Indonesia se localizó frente a la isla de Flores, una región ubicada dentro de una zona con intensa actividad sísmica.

Tras el terremoto registraron varias réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 5.9, 5.6 y 6.1.

La zona de Flores forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región donde convergen distintas placas tectónicas y que concentra una importante actividad sísmica y volcánica.

De acuerdo con la información geológica, el movimiento está relacionado con la actividad tectónica de la zona de convergencia entre las placas de Australia y Sunda.

Activan alerta de tsunami tras terremoto en Indonesia

La parte que más preocupa tras el terremoto de 7.7 en Indonesia es el riesgo de tsunami.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana y pidió a la población de las zonas costeras mantenerse alejada de playas y riberas de los ríos.

La recomendación para las personas que se encuentran en las zonas que podrían verse afectadas es trasladarse hacia lugares elevados y seguir las indicaciones de las autoridades.

La alerta incluyó inicialmente regiones de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Sulawesi del Sur y Sulawesi Sudoriental, mientras los especialistas monitorean los niveles del mar y los mareógrafos instalados en las zonas costeras.

🚨Ahora fue en Indonesia



Se registró un terremoto de magnitud 7.7



Se emitió una alerta de tsunami para zonas costeras@AlertaMundoNews pic.twitter.com/3HAlI9NS0r — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 14, 2026

¿Hay muertos o daños por el terremoto en Indonesia?

En los primeros reportes sobre el sismo de 7.7 en Indonesia no se han confirmado un número de víctimas, sin embargo, sí comenzaron a reportarse daños en algunas estructuras, mientras los equipos de emergencia realizan evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro.

La situación continúa en desarrollo, por lo que las cifras de personas afectadas, daños materiales o posibles víctimas pueden cambiar conforme avancen las labores de revisión.

¿Por qué tiembla tanto en Indonesia?

Indonesia se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.

El país forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, donde varias placas tectónicas interactúan constantemente; en el caso de este terremoto, el movimiento ocurrió en una zona asociada con la convergencia y subducción de placas en el entorno de Indonesia.

Por eso, los terremotos son relativamente frecuentes en distintas partes del archipiélago y algunos pueden generar riesgo de tsunami cuando ocurren bajo el mar y presentan determinadas características.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.