Países por los que pasa el Cinturón de Fuego; lista de los que han sufrido sismos en 2026

El terremoto de 7.4 de magnitud en Colombia del pasado 10 de agosto, así como los dos fuertes temblores en Venezuela durante junio revivieron el debate sobre las zonas altamente sísmicas en el mundo y una de las más nombradas fue el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Esta zona tiene una extensión de 40 mil kilómetros y rodea todo el océano Pacífico, atravesando tres contenientes, pero su mayor particularidad es que concentra el 90% de los sismos que se registran año por año y tiene al 75% de los volcanes activos del mundo.
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Países que pertenecen al Cinturón de Fuego del océano Pacífico
Entre los integrantes de este grupo se encuentra México, país que es reconocido mundialmente por su alta actividad sísmica; sin embargo, esta es la lista completa:
Países de América
- Argentina
- Chile
- Perú
- Ecuador
- Colombia
- Panamá
- Costa Rica
- Nicaragua
- El Salvador
- Honduras
- Guatemala
- México
- Estados Unidos
- Canadá
Países de Asia
- Japón
- Filipinas
- Indonesia
- Rusia (en la península de Kamchatka)
- Taiwán
- China
Países de Oceania
- Nueva Zelanda
- Papúa Nueva Guinea
- Vanuatu
- Tonga
- Islas Salomón
- Fiyi
Lista de fuertes sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico durante 2026
Estos son los fuertes sismos que se han azotado a los países que pertenecen al Cinturón de Fuego del Pacífico:
- 10 de agosto: temblor de 7.4 de magnitud en Chocó, Colombia
- 28 de julio: temblor de 6.8 de magnitud en Kumamoto, Japón
- 17 de julio: temblor de 7.4 de magnitud en Chiapas, México
- 25 de junio: temblor de 6.9 de magnitud en Iwate, Japón
- 25 de mayo: temblor de 6.9 de magnitud en Calama, Chile
- 2 de enero: temblor de 6.5 de magnitud en Guerrero, México
Otros países como México, Filipinas, Indonesia, Vanuatu y Tonga ha sufrido fuertes sismos durante los primeros meses del año; sin embargo, los anteriormente mencionados son los que más destacan debido a que rebasan la medida de 6 puntos.
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