Países por los que pasa el Cinturón de Fuego; lista de los que han sufrido sismos en 2026

El terremoto de 7.4 de magnitud en Colombia del pasado 10 de agosto, así como los dos fuertes temblores en Venezuela durante junio revivieron el debate sobre las zonas altamente sísmicas en el mundo y una de las más nombradas fue el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta zona tiene una extensión de 40 mil kilómetros y rodea todo el océano Pacífico, atravesando tres contenientes, pero su mayor particularidad es que concentra el 90% de los sismos que se registran año por año y tiene al 75% de los volcanes activos del mundo.

⚠️Este 2026 ha habido varios terremotos que generaron caos y terror,

‼️Además de Colombia, Venezuela y Japón sintieron fuertes movimientos, algunas zonas de México, Perú y Estados Unidos también fueron afectadas y el mundo pasó de preguntarse si es posible a pensar cuándo y cómo… pic.twitter.com/oaWO3SoIC1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

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Países que pertenecen al Cinturón de Fuego del océano Pacífico

Entre los integrantes de este grupo se encuentra México, país que es reconocido mundialmente por su alta actividad sísmica; sin embargo, esta es la lista completa:

Países de América

Argentina

Chile

Perú

Ecuador

Colombia

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Guatemala

México

Estados Unidos

Canadá

Países de Asia

Japón

Filipinas

Indonesia

Rusia (en la península de Kamchatka)

Taiwán

China

Países de Oceania

Nueva Zelanda

Papúa Nueva Guinea

Vanuatu

Tonga

Islas Salomón

Fiyi

Lista de fuertes sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico durante 2026

Estos son los fuertes sismos que se han azotado a los países que pertenecen al Cinturón de Fuego del Pacífico:

10 de agosto : temblor de 7.4 de magnitud en Chocó, Colombia

: temblor de 7.4 de magnitud en Chocó, Colombia 28 de julio : temblor de 6.8 de magnitud en Kumamoto, Japón

: temblor de 6.8 de magnitud en Kumamoto, Japón 17 de julio : temblor de 7.4 de magnitud en Chiapas, México

: temblor de 7.4 de magnitud en Chiapas, México 25 de junio : temblor de 6.9 de magnitud en Iwate, Japón

: temblor de 6.9 de magnitud en Iwate, Japón 25 de mayo : temblor de 6.9 de magnitud en Calama, Chile

: temblor de 6.9 de magnitud en Calama, Chile 2 de enero: temblor de 6.5 de magnitud en Guerrero, México

Otros países como México, Filipinas, Indonesia, Vanuatu y Tonga ha sufrido fuertes sismos durante los primeros meses del año; sin embargo, los anteriormente mencionados son los que más destacan debido a que rebasan la medida de 6 puntos.

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