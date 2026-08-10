Volcán Puracé registra fuerte explosión de ceniza tras terremoto en Colombia; hay alerta | VIDEO

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró esta mañana en Colombia. El movimiento telúrico dejó, hasta el momento, 73 personas fallecidas y severos daños en la infraestructura del país latinoamericano. Además, coincidió que tras el sismo, el volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca, sorprendió con una fuerte explosuón de ceniza que generó una fumarola de varios metros de altura.

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VIDEO: Volcán Puracé despierta tras terremoto en Colombia y activa alertas

El terremoto en Colombia provocó el derrumbe de varios edificios y provocó daños en hospitales, iglesias y aeropuertos, pero también podría haber provocado el aumento de actividad del volcán Puracé, que se encuentra en alerta naranja por peligro de erupción desde finales del mes pasado.

🇨🇴🌋 | Volcán Puracé, en el departamento del Cauca, registra fuerte emisión de cenizas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a gran parte de Colombia este lunes. pic.twitter.com/bJZZV7AWm2 — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 10, 2026

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos y, tras el terremoto de 7.4, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

No obstante, los expertos explicaron que no hay relación entre la emisión de ceniza del volcán con el terremoto que se registró este lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, ya que son fenómenos naturales independientes.

🇨🇴El terremoto quedó grabado en pleno momento‼️



⭕️Un influencer captó el instante en que el sismo de magnitud 7.4 sacudió #Colombia; en las imágenes se observa cómo parte del techo comienza a caer mientras intenta ponerse a salvo.



El terremoto dejó graves daños en varias… pic.twitter.com/A9lxVeMxKB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 10, 2026

Actividad en el volcán Puracé provoca cierre del aeropuerto de Popayán

No obstante, la Aerocivil emitió un comunicado en el que informó que, debido a las emisiones de gas y ceniza del volcán Puracé, se suspenden las operaciones en el aeropuerto de Popayán.

El cierre de este aeropuerto se suma al de otras siete terminales aéreas que sí registraron daños a causa del terremoto de magnitud 7.4: Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

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