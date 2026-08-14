Terremoto en Colombia: desaparecen dos mexicanos tras el sismo de 7.4; México envía ayuda

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto dejó una Colombia devastada que todavía mantiene en alerta a las autoridades.

Entre las personas que no han podido ser localizadas se encuentran dos mexicanos que estaban en Pereira, así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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¿Quiénes son los mexicanos desaparecidos en Colombia?

De acuerdo con información proporcionada por familiares, las dos personas mexicanas fueron identificadas como Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes.

Ambos se encontraban en Colombia cuando ocurrió el terremoto del 10 de agosto y desde entonces sus familiares no han podido establecer contacto con ellos.

La Embajada de México en Colombia ya mantiene comunicación con la familia y solicitó a las autoridades correspondientes dar seguimiento puntual al caso.

¿Cuántos mexicanos han sido rescatados tras el terremoto?

Hasta ahora, 36 ciudadanos mexicanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Colombia fueron trasladados a México como parte de las acciones de asistencia desplegadas después del terremoto.

Los connacionales salieron desde Pereira y llegaron a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades mexicanas, los 36 mexicanos se encuentran a salvo y en buen estado de salud.

Hasta el momento, el caso de Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes continúa pendiente, por lo que las autoridades mantienen la búsqueda y el contacto con sus familiares.

COMUNICADO. "Se implementan acciones de protección y búsqueda para la localización de una pareja mexicana en Colombia."



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¿Cuántas personas murieron por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con el último reporte presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo ha dejado 281 personas fallecidas y 379 desaparecidas.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate, principalmente para localizar a quienes todavía no han podido ser encontrados.

El balance presentado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, los de daños reportados son:

281 personas fallecidas.

379 personas desaparecidas.

3,971 personas heridas.

44,936 familias afectadas.

10,677 viviendas destruidas.

65,841 viviendas averiadas.

127 edificios colapsados.

El presidente señaló que localizar a las personas desaparecidas continúa siendo una de las principales prioridades de los equipos que trabajan en las zonas afectadas.

“Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones están con esas personas que han perdido a sus seres queridos”, expresó durante la presentación del balance.

El impacto del terremoto en Colombia no se limita a las personas fallecidas y heridas, pues miles de familias también perdieron sus viviendas o sufrieron daños en sus hogares.

A esto se suman 127 edificios que colapsaron, lo que refleja la magnitud de la emergencia que todavía enfrentan distintas comunidades de Colombia.

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