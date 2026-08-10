Walmart remata laptop Dell Latitude 7400 con 16 GB RAM y $6,200 pesos de descuento en hasta 15 meses sin intereses

Walmart integra en su catálogo una alternativa específica del segmento laptops empresariales reacondicionadas dirigida a audiencia con presupuesto controlado que busca marca premium accesible durante el regreso a clases. La Laptop Dell Latitude 7400 con Intel Core i7-8665U, 16 GB RAM y 256 GB SSD aparece con etiqueta de $5,799 pesos cuando el precio original marcaba $12,000 pesos. La unidad se vende en estado reacondicionado, no como equipo nuevo de fábrica, lo que implica condiciones específicas de garantía y sistema operativo.

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Walmart procesa financiamiento a 15 mensualidades sin intereses de $386.60 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales funcionan simultáneamente: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico y depósito en efectivo.

Qué implica que la Dell Latitude 7400 sea un producto reacondicionado

Un producto reacondicionado o restaurado corresponde a una unidad que regresó al fabricante o distribuidor por diversos motivos:

La pantalla + componentes electrónicos + teclado fueron probados exhaustivamente para verificar funcionamiento correcto.

para verificar funcionamiento correcto. Cualquier pieza defectuosa fue reemplazada durante el proceso de restauración.

durante el proceso de restauración. La configuración de fábrica fue restaurada al estado inicial eliminando datos previos.

eliminando datos previos. El empaque puede ser el original o uno genérico del retailer según proceso específico.

El producto incluye garantía específica ofrecida por Walmart (distinta a la garantía original Dell).

Laptop Dell Latitude 7400 HP reacondicionada en Walmart (Walmart)

Especificaciones técnicas del Dell Latitude 7400

Estas son las especificaciones según ficha oficial Dell del modelo:

Fabricante y modelo: Dell Latitude 7400 — línea empresarial premium originalmente lanzada en 2019.

— línea empresarial premium originalmente lanzada en 2019. Procesador: Intel Core i7-8665U de 8ª generación con 4 núcleos + 8 hilos + base 1.9 GHz con Turbo Boost hasta 4.8 GHz + caché 8 MB + 15W TDP.

con + base 1.9 GHz con Turbo Boost hasta + caché 8 MB + 15W TDP. Memoria: 16 GB DDR4 2666 MHz para multitarea profesional.

para multitarea profesional. Almacenamiento: 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe — velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos.

— velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos. Pantalla: 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080) IPS antirreflejos + gráficos Intel UHD Graphics 620.

IPS antirreflejos + gráficos Intel UHD Graphics 620. Chasis: magnesio ligero con peso aproximado 1.68 kilogramos (3.7 libras) — categoría ultraligera segmento empresarial.

magnesio ligero con peso aproximado 1.68 kilogramos (3.7 libras) — categoría ultraligera segmento empresarial. Conectividad: USB 3.1 Gen 1 + USB 3.1 Gen 1 con PowerShare + HDMI + USB-C 3.1 Gen 2 con Thunderbolt 3 + jack combinado.

USB 3.1 Gen 1 + USB 3.1 Gen 1 con PowerShare + HDMI + + jack combinado. Wi-Fi + Bluetooth integrados + cámara web HD.

integrados + cámara web HD. Sistema operativo: Windows 10 Professional (activación empresarial).

Forma de envío en Walmart y garantía del producto reacondicionado

Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Tiempo estimado de entrega, entre 3 y 7 días hábiles.

Por tratarse de producto reacondicionado, la garantía aplicable es la ofrecida por Walmart como distribuidor y no la garantía original de fábrica Dell México. Antes de finalizar la compra es fundamental verificar explícitamente en la ficha del producto Walmart los términos exactos de garantía específica aplicable a esta unidad reacondicionada.

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