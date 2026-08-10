Walmart remata laptop Dell Latitude 7400 con 16 GB RAM y $6,200 pesos de descuento en hasta 15 meses sin intereses

Walmart integra en su catálogo una alternativa específica del segmento laptops empresariales reacondicionadas dirigida a audiencia con presupuesto controlado que busca marca premium accesible durante el regreso a clases. La Laptop Dell Latitude 7400 con Intel Core i7-8665U, 16 GB RAM y 256 GB SSD aparece con etiqueta de $5,799 pesos cuando el precio original marcaba $12,000 pesos. La unidad se vende en estado reacondicionado, no como equipo nuevo de fábrica, lo que implica condiciones específicas de garantía y sistema operativo.
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Walmart procesa financiamiento a 15 mensualidades sin intereses de $386.60 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales funcionan simultáneamente: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico y depósito en efectivo.
Qué implica que la Dell Latitude 7400 sea un producto reacondicionado
Un producto reacondicionado o restaurado corresponde a una unidad que regresó al fabricante o distribuidor por diversos motivos:
- La pantalla + componentes electrónicos + teclado fueron probados exhaustivamente para verificar funcionamiento correcto.
- Cualquier pieza defectuosa fue reemplazada durante el proceso de restauración.
- La configuración de fábrica fue restaurada al estado inicial eliminando datos previos.
- El empaque puede ser el original o uno genérico del retailer según proceso específico.
- El producto incluye garantía específica ofrecida por Walmart (distinta a la garantía original Dell).
Especificaciones técnicas del Dell Latitude 7400
Estas son las especificaciones según ficha oficial Dell del modelo:
- Fabricante y modelo: Dell Latitude 7400 — línea empresarial premium originalmente lanzada en 2019.
- Procesador: Intel Core i7-8665U de 8ª generación con 4 núcleos + 8 hilos + base 1.9 GHz con Turbo Boost hasta 4.8 GHz + caché 8 MB + 15W TDP.
- Memoria: 16 GB DDR4 2666 MHz para multitarea profesional.
- Almacenamiento: 256 GB SSD M.2 PCIe NVMe — velocidad hasta 10 veces superior a discos duros mecánicos.
- Pantalla: 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080) IPS antirreflejos + gráficos Intel UHD Graphics 620.
- Chasis: magnesio ligero con peso aproximado 1.68 kilogramos (3.7 libras) — categoría ultraligera segmento empresarial.
- Conectividad: USB 3.1 Gen 1 + USB 3.1 Gen 1 con PowerShare + HDMI + USB-C 3.1 Gen 2 con Thunderbolt 3 + jack combinado.
- Wi-Fi + Bluetooth integrados + cámara web HD.
- Sistema operativo: Windows 10 Professional (activación empresarial).
Forma de envío en Walmart y garantía del producto reacondicionado
Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Tiempo estimado de entrega, entre 3 y 7 días hábiles.
Por tratarse de producto reacondicionado, la garantía aplicable es la ofrecida por Walmart como distribuidor y no la garantía original de fábrica Dell México. Antes de finalizar la compra es fundamental verificar explícitamente en la ficha del producto Walmart los términos exactos de garantía específica aplicable a esta unidad reacondicionada.
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