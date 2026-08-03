Liverpool remata el iPhone 17 con descuento por regreso a clases: hasta $1,052 de ahorro

El iPhone 17 está en rebaja en Liverpool, con un precio final de $19,998.45 pesos y opciones de pago a meses sin intereses. El equipo cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas y el nuevo chip A19 Pro. La oferta llega en las semanas previas al regreso a clases, por lo que resulta una alternativa para las familias que buscan adquirir un celular antes del inicio del ciclo escolar.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en Liverpool y cómo pagarlo?

El iPhone 17 bajó de $21,051 a $19,998.45 pesos en Liverpool, un ahorro de $1,052.55 para la compra en un solo pago. Tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece hasta 13 meses sin intereses, todas con un precio final de $21,051 pesos. Las opciones con tarjetas Liverpool son:

6 MSI de $3,508.50

9 MSI de $2,339

13 MSI de $1,619.31

En tanto, con tarjetas Visa y MasterCard hay posibilidad de pago en 9 MSI de $2,399 con un costo total de $21,051. O bien en pago único con 5% de descuento (valor total:$19,998.45).

Según consigna la tienda en su sitio web, el aparato está disponible con 256 GB de almacenamiento, en los colores negro, lavanda, azul neblina, blanco y salvia.

Con el descuento, el iPhone 17 puede pagarse en Liverpool en hasta 13 mensualidades sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene el iPhone 17 disponible en Liverpool con descuento?

El iPhone 17 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas. Tiene 8 GB de memoria RAM y corre con sistema operativo iOS 26. En cuanto a conectividad, tiene Bluetooth, NFC y WiFi, además de distintas formas de desbloqueo (numérico, huella digital y reconocimiento facial).

El dispositivo a la venta en Liverpool es resistente al agua y cuenta con cámara trasera de 48 megapíxeles, mientras que la frontal es de 18 megapíxeles. Viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

Otras características técnicas incluyen:

Carga rápida

Procesador: Chip A19 Pro

Asistente de voz incorporado: Siri

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