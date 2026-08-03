Liverpool remata el iPhone 17 con descuento por regreso a clases: hasta $1,052 de ahorro

El iPhone 17 está en rebaja en Liverpool, con un precio final de $19,998.45 pesos y opciones de pago a meses sin intereses. El equipo cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas y el nuevo chip A19 Pro. La oferta llega en las semanas previas al regreso a clases, por lo que resulta una alternativa para las familias que buscan adquirir un celular antes del inicio del ciclo escolar.
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¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en Liverpool y cómo pagarlo?
El iPhone 17 bajó de $21,051 a $19,998.45 pesos en Liverpool, un ahorro de $1,052.55 para la compra en un solo pago. Tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.
Para el pago en diferido, la tienda ofrece hasta 13 meses sin intereses, todas con un precio final de $21,051 pesos. Las opciones con tarjetas Liverpool son:
- 6 MSI de $3,508.50
- 9 MSI de $2,339
- 13 MSI de $1,619.31
En tanto, con tarjetas Visa y MasterCard hay posibilidad de pago en 9 MSI de $2,399 con un costo total de $21,051. O bien en pago único con 5% de descuento (valor total:$19,998.45).
Según consigna la tienda en su sitio web, el aparato está disponible con 256 GB de almacenamiento, en los colores negro, lavanda, azul neblina, blanco y salvia.
¿Qué características tiene el iPhone 17 disponible en Liverpool con descuento?
El iPhone 17 cuenta con pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas. Tiene 8 GB de memoria RAM y corre con sistema operativo iOS 26. En cuanto a conectividad, tiene Bluetooth, NFC y WiFi, además de distintas formas de desbloqueo (numérico, huella digital y reconocimiento facial).
El dispositivo a la venta en Liverpool es resistente al agua y cuenta con cámara trasera de 48 megapíxeles, mientras que la frontal es de 18 megapíxeles. Viene desbloqueado para cualquier compañía celular.
Otras características técnicas incluyen:
- Carga rápida
- Procesador: Chip A19 Pro
- Asistente de voz incorporado: Siri
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