Con más de 5 mil pesos de descuento, rematan el iPhone 17 PRO MAX de 256GB Deep blue

¿Buscas renovar tu smartphone? Actualmente puedes encontrar una atractiva promoción en Walmart, donde el iPhone 17 PRO MAX de 256GB de almacenamiento en color Deep Blue se ofrece con un descuento de 5 mil 150 pesos sobre su precio original.
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iPhone 17 PRO MAX precio
El dispositivo, que anteriormente tenía un costo de 37 mil 309 pesos, ahora está disponible por 32 mil 159 pesos, lo que representa un ahorro significativo para quienes desean adquirir uno de los celulares más avanzados de Apple.
Además del descuento directo, Walmart brinda la posibilidad de pagar el quipo hasta en 18 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de 1,786.61 pesos, facilitando la compra sin afectar el bolsillo de los clientes.
La promoción está disponible a través de la tienda en línea de Walmart aquí.
iPhone 17 PRO MAX características
El iPhone 17 Pro Max destaca por su colosal pantalla OLED de 6.9 pulgadas (120 Hz), el rapidísimo procesador A19 Pro y su potente sistema de triple cámara de 48 MP con zoom óptico de 8x. Ofrece hasta 2 TB de almacenamiento y conectividad satelital avanzada.
- Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas. Tecnología ProMotion con tasa de refresco adaptativa (1 a 120 Hz) y brillo máximo de hasta 3,000 nits en exteriores.
- Procesador: Chip A19 Pro con GPU de 6 núcleos y trazado de rayos.
- Cámaras traseras: Sistema Pro avanzado de 48 MP. Incluye cámara principal, ultra gran angular y un teleobjetivo avanzado con zoom óptico de 8x.
- Cámara frontal: 18 MP con soporte para Center Stage.
- Capacidades de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.
- Seguridad: Reconocimiento facial avanzado con Face ID.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Soporta llamadas y mensajes de emergencia vía satélite.
- Resistencia: Frente de Ceramic Shield, diseño unibody con aluminio forjado y parte trasera de vidrio mate texturizado.
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