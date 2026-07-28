Mexicali marcó 48 grados y vuelve a prepararse: los municipios de Baja California y Sonora que seguirán sobre los 45° hasta este jueves 30 de julio de 2026

El calor extremo seguirá dominando el noroeste del país durante los próximos días, luego de que Mexicali registrara temperaturas de hasta 48 grados Celsius. Aunado a lo anterior, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Baja California y Sonora mantendrán máximas superiores a los 45 °C hasta, al menos, el jueves 30 de julio.

Aunque este periodo coincide con la temporada de canícula, el SMN explica que las temperaturas extremas obedecen principalmente a la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual mantiene una onda de calor sobre el noroeste, norte y noreste de México.

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¿Qué municipios de Baja California seguirán con temperaturas de más de 45 grados?

El pronóstico extendido del SMN mantiene a Baja California y Sonora como las entidades con las temperaturas más altas del país durante el cierre de la semana. En ambas se esperan registros superiores a los 45 grados Celsius, mientras que otros estados del norte oscilarán entre los 40 y 45 °C.

En Baja California, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó previamente que estos municipios podrían registrar temperaturas de entre 46 y 48 grados:

Mexicali

San Felipe

San Quintín

Los municipios de Sonora que superarán los 45°

Para Sonora, tanto el SMN como la Coordinación Estatal de Protección Civil coinciden en que las condiciones de calor extremo persistirán principalmente en el noroeste, oeste y centro del estado, con mayor probabilidad de superar los 45 °C:

San Luis Río Colorado

Puerto Peñasco

Caborca

Plutarco Elías Calles (Sonoyta)

Pitiquito

Canícula y anticiclón: los principales responsables de las altas temperaturas en México

La canícula es un periodo del verano caracterizado por una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en varias regiones de México.

Sin embargo, el SMN precisó que el calor extremo de estos días también está asociado a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, un sistema de alta presión que favorece cielos despejados, limita la formación de nubosidad y mantiene la actual onda de calor sobre el noroeste, norte y noreste del país.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante la persistencia de temperaturas superiores a los 45 grados, las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas para prevenir golpes de calor, deshidratación y otros problemas relacionados con las altas temperaturas, especialmente en niñas, niños, personas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

Las principales recomendaciones son:

Mantenerse hidratado durante todo el día.

Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer, en la medida de lo posible, en lugares frescos y ventilados.

No dejar a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan síntomas como mareo, fiebre alta, confusión o pérdida del conocimiento.

El SMN actualizará el pronóstico conforme evolucionen las condiciones atmosféricas; por ello, Protección Civil recomendó seguir únicamente la información difundida por canales oficiales para conocer posibles cambios en las temperaturas o en los avisos preventivos.

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