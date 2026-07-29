Módulos para el registro de a Tarjeta Violeta en Baja California

¿Te interesa recibir dinero extra? El registro para la tarjeta Violeta Bienestar ya está disponible, este programa consiste en el apoyo con 2 mil 600 pesos bimestrales para que las mujeres puedan solventar los gastos básicos del hogar.

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¿Cómo realizar el registro para la Tarjeta Violeta?

El registro esta disponible en Baja California y se han habilitado varios puntos para realizar el trámite que es presencial, solo debes acudir a:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico.

Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.

Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.

Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.

San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.

San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín.

CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

El horario de atención es de 08:00 a 15:00 horas y el último día para realzar el registro es el 31 de julio. Deberás acudir con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP de la aspirante

Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Acta de nacimiento de los dependientes económicos

Comprobante de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

Este programa esta dirigido exclusivamente para mujeres que tengan entre 18 y 59 años con 11 meses cumplidos. Es necesario ser jefa de familia soltera, viuda o divorciada y demostrar que tiene dependientes económicos bajo su total responsabilidad.

Así que si cumples con todos los requerimientos y quieres recibir el apoyo te recomendamos que acudas a alguno de los módulos lo más pronto para que no te quedes sin el beneficio.

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