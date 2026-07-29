Módulos para el registro de a Tarjeta Violeta en Baja California

¿Te interesa recibir dinero extra? El registro para la tarjeta Violeta Bienestar ya está disponible, este programa consiste en el apoyo con 2 mil 600 pesos bimestrales para que las mujeres puedan solventar los gastos básicos del hogar.
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¿Cómo realizar el registro para la Tarjeta Violeta?
El registro esta disponible en Baja California y se han habilitado varios puntos para realizar el trámite que es presencial, solo debes acudir a:
- Mexicali: Explanada del Centro Cívico.
- Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39.
- Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río.
- Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso.
- Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec.
- San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro.
- San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín.
- CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.
El horario de atención es de 08:00 a 15:00 horas y el último día para realzar el registro es el 31 de julio. Deberás acudir con la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente
- CURP de la aspirante
- Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Acta de nacimiento de los dependientes económicos
- Comprobante de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años
¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?
Este programa esta dirigido exclusivamente para mujeres que tengan entre 18 y 59 años con 11 meses cumplidos. Es necesario ser jefa de familia soltera, viuda o divorciada y demostrar que tiene dependientes económicos bajo su total responsabilidad.
Así que si cumples con todos los requerimientos y quieres recibir el apoyo te recomendamos que acudas a alguno de los módulos lo más pronto para que no te quedes sin el beneficio.
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