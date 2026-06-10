Walmart ofrece gran descuento en iPhone 17 Pro 1TB eSIM Azul Profundo

La tienda de autoservicio Walmart cuenta con una amplia variedad de descuentos en productos electrónicos y de tecnología, y si estás interesado en cambiar tu teléfono celular, podrías contemplar la opción de un iPhone 17 Pro 1TB eSIM Azul Profundo.

El descuento, disponible en la tienda en línea, es de 10 mil pesos sobre el precio de lista. Se trata de un teléfono de gama alta, con 1 TB de memoria y que cuenta con el chip A19 Pro de Apple, así como pantalla Super Retina XDR ProMotion de 6.3 pulgadas en color Azul Profundo.

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iPhone 17 Pro 1TB eSim Azul Profundo precio

Este teléfono tiene un precio original de 44 mil 999 pesos, y actualmente se puede adquirir por 34 mil 999, lo que se traduce como un descuento de 10 mil pesos en el precio de lista de este equipo.

Además, en caso de que el comprador lo prefiera, también se ofrece la posibilidad de adquirir este teléfono a 12 meses sin intereses, con pagos de 2 mil 916 pesos y 58 centavos, por lo que se puede adquirir un gran teléfono sin golpear de más el bolsillo.

Puedes conseguir la oferta aquí.

iPhone 17 Pro 1TB eSIM características

Se trata del iPhone más poderoso hasta ahora, y cuenta con características que lo convierten en una opción muy superior a otros teléfonos de la marca.

Espectacular pantalla de 6.3 pulgadas, diseño unibody de aluminio, chip A19 Pro, cámaras traseras de 48 MP y una extraordinaria duración de la batería. DISEÑO UNIBODY. PARA UNA POTENCIA FUERA DE SERIE. Gracias a su diseño unibody de aluminio forjado en caliente, este es el iPhone más poderoso que existe. CERAMIC SHIELD SUPERRESISTENTE. ADELANTE Y ATRÁS. El Ceramic Shield protege la parte posterior del iPhone 17 Pro y lo vuelve 4 veces más resistente a los golpes. Y el nuevo frente de Ceramic Shield 2 tiene una resistencia a los rayones 3 veces mayor. EL MEJOR SISTEMA DE CÁMARAS PRO Equipado con cámaras traseras de 48 MP y zoom de 8x de calidad óptica, el mayor rango de zoom que se haya visto en un iPhone. Es como tener 8 lentes profesionales en tu bolsillo. CÁMARA FRONTAL CENTER STAGE DE 18 MP Nuevas posibilidades para encuadrar tus tomas, selfies grupales más inteligentes, video con Captura Dual para grabar al mismo tiempo con la cámara frontal y una cámara trasera y mucho más. CHIP A19 PRO. ENFRIADO POR EVAPORACIÓN. VELOCIDAD POR LAS NUBES. El chip A19 Pro es el más potente en un iPhone y ofrece un rendimiento continuo hasta 40% superior. LA MAYOR DURACIÓN DE BATERÍA QUE EXISTE EN UN IPHONE El diseño unibody libera espacio para una batería con más capacidad que permite disfrutar hasta 33 horas de reproducción de video. Y puedes cargarla hasta 50% en 20 minutos. iOS 26. ESTRENANDO LOOK. DERROCHANDO MAGIA. El nuevo diseño con Liquid Glass se ve increíble y se siente familiar al instante, con una pantalla bloqueada que atrapa miradas, fondos personalizables y encuestas en Mensajes, Revisión de Llamadas y mucho más. DISEÑADO PARA APPLE INTELLIGENCE Personal, privado y poderoso. Escribe, exprésate y haz de todo con mucha facilidad. FUNCIONALIDADES SATELITALES Si estás en una zona sin cobertura ni Wi-Fi, el iPhone se conecta vía satélite para que puedas mandar mensajes y Tapbacks. Y si tienes un accidente grave de auto, el iPhone puede pedir ayuda en caso de que tú no puedas. MEJOR CONECTIVIDAD. GRAN VELOCIDAD. Sigue en contacto a velocidades más rápidas con conexiones seguras a Wi-Fi 7, redes 5G y Bluetooth 6, y con la eSIM. eSIM. FLEXIBILIDAD. SEGURIDAD. SIMPLICIDAD. El iPhone 17 Pro se activa con una eSIM, para que disfrutes una mayor flexibilidad, comodidad y seguridad, además de una gran conectividad, sobre todo cuando viajas a otro país. También te da más seguridad, ya que nadie puede quitarla en caso de robo o pérdida de tu iPhone. PRIVACIDAD Un nuevo nivel de privacidad y seguridad integradas.

Chip A19 Pro.

Cámaras traseras de 48 MP y zoom de 8x de calidad óptica.

1 TB de memoria.

8 GB de memoria RAM.

Pantalla Super Retina XDR ProMotion 6.3″.

Azul Profundo.

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