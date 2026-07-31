Detección de caídas del Apple Watch: ¿cómo funciona y por qué se activa sola si tienes más de 55 años?

Cuando el Apple Watch SE, el Apple Watch Series 4 o modelos posteriores, o el Apple Watch Ultra detectan una caída fuerte mientras se usan, el reloj da un toque en la muñeca, emite una alarma sonora y muestra una alerta en pantalla. Desde ahí, la persona puede elegir entre comunicarse con los servicios de emergencia o descartar el aviso tocando “Cerrar” o seleccionando “Estoy bien”.

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¿Cómo funciona la detección de caídas del Apple Watch?

Si el reloj registra movimiento después de la caída, espera la respuesta de la persona y no llama de forma automática a emergencias. Pero si detecta que la persona permanece inmóvil durante aproximadamente un minuto, inicia una cuenta regresiva de 30 segundos con toques en la muñeca y una alerta sonora que sube de volumen. Si nadie la cancela, el Apple Watch llama automáticamente a los servicios de emergencia y reproduce un mensaje de audio que informa sobre la caída y comparte la ubicación en coordenadas de latitud y longitud.

Al finalizar la llamada, el reloj también envía un mensaje a los contactos de emergencia registrados en la ficha médica del usuario, avisando que se detectó una caída y que se llamó a emergencias. Cabe aclarar que no es posible cargar a los servicios de emergencia como contacto de emergencia dentro de esa ficha.

Para que el reloj pueda llamar de forma automática, es necesario tener activada la opción "Detección de muñeca“, disponible en Configuración > Código dentro del propio Apple Watch. Además, esta función depende de tener conexión satelital, celular o Wi-Fi con acceso a internet, ya sea desde el reloj o desde un iPhone cercano.

Un Apple Watch muestra la alerta "Parece que sufriste una caída fuerte". (Apple + ChatGPT)

¿Por qué esta función de Apple Watch se activa sola en mayores de 55 años?

La detección de caídas se activa automáticamente cuando la persona ingresa su edad al configurar el Apple Watch o en la app Salud, y esta supera los 55 años. Por eso es importante que la edad real figure correctamente tanto en la ficha médica como en el perfil de Salud del dispositivo.

La función puede activarse o desactivarse manualmente desde la app Watch en el iPhone, en la pestaña "Mi reloj" y luego "Emergencia SOS“. Ahí también se puede elegir si queda siempre activa o solo durante entrenamientos.

Vale mencionar que esta opción está disponible únicamente para personas mayores de 18 años, y que el reloj no detecta todas las caídas: en ocasiones puede confundir actividades de alto impacto con una caída real. Algunas de estas funciones, como el envío automático de la ficha médica a los servicios de emergencia, solo están disponibles en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda.

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