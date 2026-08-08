Día Internacional del Gato: Enfermedades más comunes y cómo cuidar a estos felinos

Los gatos son animales adorables y fascinantes y poco a poco se han convertido en los favoritos de las familias mexicanas, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay 19.2 millones de michis en los hogares de México, además hoy 8 de agosto es el Día Internacional del Gato y para celebrarlo te decimos qué enfermedades son más comunes en ellos y cómo cuidarlos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes de los gatos?

Aunque se dice que los gatos tienen siete vidas en realidad son seres muy delicados que necesitan muchos cuidados y si tienes uno o estas pensando en adoptar, la UNAM compartió un estudio sobre las enfermedades que los afectan y sus cuidados:

Virus de inmunodeficiencia felina

Es conocida como el sida de los gatos y pueden contagiarse a través de la placenta, la lactancia, el contacto con la sangre o saliva y mediante relaciones sexuales. Es una enfermedad que no tiene cura pero hay tratamientos pero si no se atiende puede ser mortal.

Enfermedades del tracto urinario inferior de los felinos

Es un padecimiento causado por el sobrepeso y estrés y les provoca dolor al orinar, falta de apetito, sangre en la orina y dificultad para la micción.

Intoxicación

Debido a que son animales muy curiosos pueden comerse cosas que no deben y pueden ser envenenados por eso e muy importante siempre estar atento a que no coman algo que no deben.

Cuidados esenciales para los gatos

Los expertos recomiendan que ante cualquier cambio como alteraciones en la ingesta de agua, en el apetito, la respiración, la calidad del pelaje, bultos y protuberancias, tos, habilidades físicas e incluso en su acicalamiento pueden ser síntomas de algún padecimiento. Es importante llevarlo al veterinario al menos una vez al año para un chequeo.

Además es fundamental completar su plan de vacunación y siempre tenerlo al día y si convive con otros gatos es importante protegerlo contra la leucemia felina.

Debe tener una dieta equilibrada y alta en proteína ya que les aporta nutrientes esenciales como la taurina (para el corazón y la vista), el ácido araquidónico (para la salud de la piel y el pelaje) y la vitamina A (para el pelaje y la vista).

Como son animales ágiles y cazadores se recomienda jugar con ellos al menos 20 minutos al día para que corran, se escondan y se mantengan activos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.