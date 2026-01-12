La enfermedad letal que amenaza a los gatos; crecen contagios en EUA y América Latina

Los gatos corren riesgo por una peligrosa epidemia de panleucopenia felina en Estados Unidos y América Latina, pues en los últimos meses se ha registrado un peligroso incremento en los contagios, principalmente, en gatos jóvenes menores de seis meses.

El repunte de casos inició a finales de 2025 en países como El Salvador y en algunas zonas de EUA como McAllen, Texas, donde al menos 39 gatos murieron misteriosamente en 2025. Te contamos los detalles.

Crecen contagios de panleucopenia felina en EUA y América Latina

Este inicio de 2026 llega con una alerta en EUA y América Latina, debido a un peligroso repunte de una enfermedad que pone en riesgo la vida de tu michi, especialmente, los menores de seis meses de edad.

En El Salvador, rescatistas y veterinarias alertaron a la población por una epidemia de panleucopenia felina o enteritis infecciosa felina, una enfermedad viral altamente contagiosa provocada por el virus parvovirus felino (FPV), que es muy resistente al ambiente, pues puede sobrevivir durante meses e incluso hasta un año en superficies que no han sido desinfectadas. Además, es resistente al calor, sequía y desinfectantes comunes.

Esta enfermedad provoca un proceso gastrointestinal severo que en muchos casos evoluciona hacia una enteritis hemorrágica.

¿Cómo saber si un gato tiene panleucopenia felina?

De acuerdo con especialistas, esta enfermedad que puede ser mortal para tu pequeño gato se transmite por contacto directo, con gotitas, o indirecto, con objetos contaminados de sus cuidadores como zapatos, ropa, bolsos o carteras.

Los síntomas de alerta que puedes observar en tu gatito son los siguientes:

Fiebre, apatía, rechazo a comer.

Vómitos y diarrea (a menudo sanguinolenta).

(a menudo sanguinolenta). Deshidratación severa y anemia.

Leucopenia (bajo recuento de glóbulos blancos).

Recomendaciones para prevenir un contagio de panleucopenia felina

Debido a su cercanía con EUA, los casos de panleucopenia felina también han repuntado en México, sobre todo en zonas fronterizas como McAllen/Matamoros, pero también se han reportado casos en el estado de Querétaro. Para evitar un contagio de este tipo, especialistas sugieren las siguientes medidas de prevención:

Ponle a tu gato la vacuna triple felina (Panleucopenia felina, la Rinotraqueítis viral felina (gripe felina) y el Calicivirus felino)

(Panleucopenia felina, la Rinotraqueítis viral felina (gripe felina) y el Calicivirus felino) Aisla gatos

Desinfecta la suela de los zapatos

Cámbiate de ropa al llegar

Lava tus manos antes de tocar a tu gato

Si notas alguno de los síntomas de panleucopenia felina en tu gatito, acude de inmediato con tu veterinario de confianza.

