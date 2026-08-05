Los nutrientes esenciales en la alimentación de tu gato, según Profeco

La alimentación de las mascotas es fundamental para su salud y bienestar y el gato necesita una dieta equilibrada que les aporte nutrientes esenciales como agua, proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas.

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¿Qué nutrientes debe tener el alimento para gato?

El gato doméstico es un cazador innato, tiene un cuerpo ágil y flexible, garras retráctiles y sentidos muy desarrollados y según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) necesitan nutrientes esenciales para su desarrollo como:

Taurina , es fundamental para su vista y el buen funcionamiento de su corazón.

, es fundamental para su vista y el buen funcionamiento de su corazón. Fibra , beneficia la salud del tracto gastrointestinal y favorece la digestión.

, beneficia la salud del tracto gastrointestinal y favorece la digestión. Grasas , le proporcionan energía altamente digerible.

, le proporcionan energía altamente digerible. Agua, es necesaria para sus procesos químicos y metabólicos y le ayuda a regular su temperatura.

Proteína , deben consumir tejidos animales para satisfacer sus necesidades proteicas ya que son carnívoros.

, deben consumir tejidos animales para satisfacer sus necesidades proteicas ya que son carnívoros. Vitamina A, debido a que no la obtienen de fuentes vegetales debe estar preformada e integrada a su dieta.

Alimento gato (Profeco)

Tipos de alimento para gato

A nivel internacional y nacional existen organismos especializados que brindan estándares, definiciones y lineamientos para los alimentos de las mascotas. En el caso de los gatos, el alimento se clasifica en dos categorías:

Alimentos balanceados y completos

Son formulados con una mezcla de carne o subproductos de ave, pescado, granos de cereales, proteína vegetal texturizada, vitaminas y minerales.

Complementos

Son productos cárnicos que se elaboran de carne o subproductos de ave o pescado con un alto contenido de grasa para mejorar su textura y sabor.

Así que si tienes un gato como mascota es importante que tomes en cuenta su edad, nivel de actividad, salud, necesidades y gustos para que le des el alimento que más le convenga.

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