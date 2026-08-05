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Los nutrientes esenciales en la alimentación de tu gato, según Profeco

Una dieta equilibrada es clave para la salud de tu mascota, por ello, te decimos cuáles son los nutrientes esenciales que debe tener el alimento de tu gato.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La alimentación de las mascotas es fundamental para su salud y bienestar y el gato necesita una dieta equilibrada que les aporte nutrientes esenciales como agua, proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas.

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¿Qué nutrientes debe tener el alimento para gato?

El gato doméstico es un cazador innato, tiene un cuerpo ágil y flexible, garras retráctiles y sentidos muy desarrollados y según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) necesitan nutrientes esenciales para su desarrollo como:

  • Taurina, es fundamental para su vista y el buen funcionamiento de su corazón.
  • Fibra, beneficia la salud del tracto gastrointestinal y favorece la digestión.
  • Grasas, le proporcionan energía altamente digerible.
  • Agua, es necesaria para sus procesos químicos y metabólicos y le ayuda a regular su temperatura.
  • Proteína, deben consumir tejidos animales para satisfacer sus necesidades proteicas ya que son carnívoros.
  • Vitamina A, debido a que no la obtienen de fuentes vegetales debe estar preformada e integrada a su dieta.
Alimento gato (Profeco)

Tipos de alimento para gato

A nivel internacional y nacional existen organismos especializados que brindan estándares, definiciones y lineamientos para los alimentos de las mascotas. En el caso de los gatos, el alimento se clasifica en dos categorías:

Alimentos balanceados y completos

Son formulados con una mezcla de carne o subproductos de ave, pescado, granos de cereales, proteína vegetal texturizada, vitaminas y minerales.

Complementos

Son productos cárnicos que se elaboran de carne o subproductos de ave o pescado con un alto contenido de grasa para mejorar su textura y sabor.

Así que si tienes un gato como mascota es importante que tomes en cuenta su edad, nivel de actividad, salud, necesidades y gustos para que le des el alimento que más le convenga.

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