Si tienes mascotas seguramente sabes lo complicado que puede ser elegir su comida y aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya dio a conocer cuáles son las mejores marcas de latas, aquí te decimos la diferencia entre el alimento húmedo y seco y cómo elegir la mejor opción.

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¿Cuál es la diferencia entre el alimento húmedo y seco?

En términos generales la principal diferencia entre el alimento húmedo y seco para gatos es la cantidad de agua pues el primero tiene entre 70 y 85% y las croquetas solo entre el 6 y 10%.

Las croquetas por lo regular cuestan menos y rinden más, son prácticas y ayudan a retrasar la acumulación de sarro. Mientras que las latas aportan alta hidratación, son más apetitosas y tienen menos carbohidratos.

Beneficios del alimento húmedo para gatos

Muchos gatos no reciben suficiente hidratación porque toman muy poca agua y por ello es importante complementar con el alimento húmedo, esa agua extra los mantiene bien hidratados y reduce la probabilidad de problemas de salud en los riñones o en las vías urinarias. Además tiene un aroma más rico que a los gatos les encanta pues su sentido del olfato es el que les da el sentido del gusto.

Ventajas de las croquetas para gato

Por otro lado el alimento seco es muy fácil de almacenar y servir. Puedes dejarlo en su plato y podrá comerlo durante el día. En algunos casos son buenos para la salud dental ya que su superficie abrasiva sirve para controlar los niveles de sarro en los dientes de tu mascota.

En conclusión, los expertos recomiendan una dieta mixta que incluya alimento húmedo y seco para reducir problemas con comederos quisquillosos, pues tu mascota tendrá una combinación de texturas.

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