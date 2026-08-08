Walmart rebaja refrigerador Samsung Side by Side 27 pies negro para familias con casi 40% de descuento

Samsung despliega dentro del catálogo Walmart una de sus propuestas Side by Side de mayor capacidad accesible con un ajuste comercial que reduce sustancialmente el escalón de entrada al segmento premium XXL. El Refrigerador Samsung Side by Side de 27 pies cúbicos negro aterriza al precio de $20,499 pesos desde los $33,999 pesos originales del catálogo. La diferencia representa $13,500 pesos menos, cifra equivalente al 39.7 por ciento que Walmart recorta del precio de referencia.

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Walmart procesa financiamiento a 24 mensualidades sin intereses de $854.13 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo.

Qué caracteriza al refrigerador Samsung Side by Side 27 pies para familias numerosas

Samsung posiciona la línea Side by Side como la propuesta premium accesible del catálogo refrigeración con capacidad ampliada frente al segmento Top Mount tradicional. El modelo RS27T5200B1/EM ocupa el escalón intermedio del portafolio Side by Side mexicano, ubicándose por debajo de las variantes Bespoke Side by Side con panel personalizable y por encima de las líneas French Door + Top Mount + Bottom Freezer con capacidades menores.

Refrigerador Samsung Side by Side en Walmart (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas del Samsung Side by Side 27 pies según ficha oficial Samsung México:

Fabricante y modelo: Samsung — variante RS27T5200B1/EM en acabado negro elegante con puertas planas + manijas empotradas + dispensador minimalista.

— variante en acabado negro elegante con puertas planas + manijas empotradas + dispensador minimalista. Capacidad interior: 27 pies cúbicos (716 litros) con distribución Side by Side (congelador vertical izquierdo + refrigerador vertical derecho).

con distribución Side by Side (congelador vertical izquierdo + refrigerador vertical derecho). SpaceMax™: aislamiento de alta eficiencia con paredes delgadas para maximizar espacio interior sin aumentar dimensiones exteriores (91 x 84.5 x 177.8 centímetros).

aislamiento de alta eficiencia con paredes delgadas para maximizar espacio interior sin aumentar dimensiones exteriores (91 x 84.5 x 177.8 centímetros). Compresor Digital Inverter: ajuste automático de velocidad según demanda + operación silenciosa + 20 años oficiales de garantía Samsung exclusiva del compresor.

ajuste automático de velocidad según demanda + operación silenciosa + exclusiva del compresor. All-Around Cooling: sistema de enfriamiento envolvente que verifica constantemente la temperatura en todos los compartimentos.

sistema de enfriamiento envolvente que verifica constantemente la temperatura en todos los compartimentos. Dispensador agua y hielo: en la puerta con acceso directo sin abrir el refrigerador + fábrica de hielos automática .

en la puerta con acceso directo sin abrir el refrigerador + . AI Energy Mode: optimización automática por inteligencia artificial con ahorro hasta 10 por ciento de consumo eléctrico.

optimización automática por inteligencia artificial con ahorro hasta de consumo eléctrico. SmartThings + WiFi: control remoto desde smartphone + notificaciones puerta abierta + integración con ecosistema Samsung del hogar.

control remoto desde smartphone + notificaciones puerta abierta + integración con ecosistema Samsung del hogar. Interior: 4 parrillas de cristal templado ajustables + 2 cajones profundos + iluminación LED + gaveta frutas + gaveta verduras + panel control digital temperatura.

Forma de envío en Walmart y garantía Samsung

Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos, por lo que el producto está dentro del rango de los envíos sin cargo. El tiempo estimado de entrega se estima entre 7 y 15 días hábiles.

El refrigerador incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fabricación del equipo, sistemas electrónicos y accesorios internos, más 20 años exclusivos de garantía en el compresor Digital Inverter. Al configurar, será necesario descargar la aplicación SmartThings y vincular una cuenta Samsung para acceder a AI Energy Mode, notificaciones remotas y control WiFi. Walmart respeta política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que el refrigerador no haya sido instalado con conexión de agua y conserve el empaque original completo.

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