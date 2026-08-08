Muere a los 68 años, Jorge, papá de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi murió a los 68 años tras atravesar una situación complicada por una enfermedad, de acuerdo con los primeros reportes de medios en Argentina.

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¿De qué murió Jorge, padre de Lionel Messi?

Fue mediante redes sociales que UNICEF Argentina confirmó que Jorge Messi, padre de Lionel Messi falleció a los 68 años. Además enviaron sus condolencias a Celia, sus hijos, familiares, amigos y colegas.

UNICEF

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Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, pero hace unos meses se informó que enfrentaba una situación de salud complicada pero no se brindaron mas detalles. El futbolista Lionel Messi no ha hecho ninguna publicación hasta ahora.

¿Quién fue Jorge Messi?

Jorge Horacio Messi nació en Rosario, provincia de Santa Fe el 1 de enero de 1958. Jugó futbol y fue mediocampista en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, pero lo dejó cuando tuvo que cumplir con el servicio militar.

Fue técnico químico y trabajó en Acindar, una fábrica al sur de Rosario. Se casó con Celia Cuccittini y tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

En el 2000 viajó a Barcelona con su hijo Lionel y convenció en la cancha y fue en diciembre después de un partido de tenis que Carles Rexach, secretario Técnico del FCB firmó en una servilleta de papel un compromiso. Desde entonces se encargó de firmar cada contrato de Lionel Messi.

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