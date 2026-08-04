Mamá de Dafne Zapata cuenta las razones por las que llevó a su hija a una academia militarizada

Por: Nily Moreno

La madre de Dafne Zapata, cuestiona la falta de supervisión durante años en este tipo de instituciones y relató los últimos momentos antes de saber sobre la muerte de su hija de 13 años en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Luego de que la SEP ordenara el cierre de escuelas militarizadas, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, se pregunta por qué las autoridades no revisaron antes el funcionamiento de este modelo educativo, presente durante más de 36 años en siete estados del país.

Señaló que, pese a los casos de violencia denunciados contra menores en algunas de estas academias, durante años no hubo una supervisión adecuada ni cuestionamientos sobre su operación.

“¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántos sexenios? Y hay más niños muertos porque dos años antes de que falleciera Dafne, hay un niño que supuestamente se lo entregaron desvivido a su mamá por un paro cardíaco. Ahí te maquillan todo, te dicen lo que quieres escuchar”, dijo en exclusiva para adn Noticias, tras el feminicidio de su hija de 13 años en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

🚨El caso Dafne Zapata podría tener un giro importante, pues hay una supuesta filtración de una llamada al 911 que habría realizado la encargada del área femenil de la academia; esto se sabe de la grabación y de las denuncias que se suman a la investigación⚠️#CiudadDesnuda con… pic.twitter.com/jYJOKM28xN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 4, 2026

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¿Qué hay detrás de la muerte de Dafne Zapata?

Alejandra Quintos relató que contrató un campamento de un mes para su hija, atraída por la promesa de actividades como rapel, acondicionamiento físico, disciplina y formación en valores. Señaló que el personal de la institución le transmitió confianza y le aseguró que la menor estaría protegida y bajo cuidado mientras realizaba sus actividades.

Recordó que durante esos días recibía llamadas y mensajes del personal para informarle sobre el estado de su hija, lo que le hacía pensar que todo marchaba con normalidad. No obstante, relató que una de las últimas comunicaciones fue para avisarle que había ocurrido una emergencia y que la menor había sido encontrada inconsciente.

“Me marcan... Que ocurrió algo, que se me fue a bañar sola y que había alguien más cuidándola, esa persona avisó que se había desvanecido de la nada y que ya estaba sin signos. Me pasó a alguien, según de Protección Civil, y que ya fuera por mi hija, que ya estaba en el piso muerta. Y le dije: ‘oye, háblale al hospital, háblale a los paramédicos, ya voy para el hospital. ¿Cómo te la entrego en cuatro días y me la matas? ¿Qué le hiciste?’”, expresó tras la llamada de Estrellita “N”, encargada del internado y supervisión de alumnos.

Quintos cuestionó lo sucedido y pidió que se investiguen los hechos para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija.

Alejandra Quintos cuenta cómo fue el proceso de admisión en Doenitz

La madre de Dafne relató que antes del ingreso de su hija a la institución realizó una visita para conocer las instalaciones. Señaló que durante el recorrido observó aulas, cocina, dormitorios, baños y otras áreas del plantel, además de que personal de la escuela le presentó el lugar como una opción segura para estudiantes.

Tras conocer que la Secretaría de Educación Pública inició acciones para cancelar escuelas militarizadas, Quintos afirmó que su demanda principal es conocer la verdad sobre lo ocurrido y que se haga justicia. Señaló que no busca confrontaciones políticas, sino respuestas de las autoridades.

Estrellita “N”, Jorge Luis “N” y Danna Yanina “N” son vinculados a proceso

Alejandra señaló que Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, señalados por su probable participación en el delito de feminicidio, formaban parte del personal de la institución y afirmó que ambos se presentaban como integrantes de la Marina sin contar con los cargos correspondientes.

Aseguró que Estrellita “N” no era una oficial y que Jorge Luis “N”, a quien identificaban como comandante, era arquitecto y señaló que existía una supuesta representación de vínculos con instituciones navales mediante referencias a permisos y normativas, situación que calificó como un engaño.

“Ellos te dicen: ‘no, imagínate, yo con 30 años de experiencia y somos la única escuela particular incorporada a la Marina, Armada de México’. (…) Traen ya todo el personaje y los ves uniformados de blanco, impecables, planchados. El lobby, las gorras, las insignias. Que esa es una falta de respeto porque es una usurpación de cargos”, señaló.

Asimismo, relató que durante el proceso relacionado con Danna Yanina “N”, de 18 años, recibió llamadas de familiares de la joven quienes le pidieron hacer un video para expresar apoyo y señalar que ambas habían sido víctimas de violencia. Pero, explicó que esa transmisión fue utilizada por la defensa como parte de sus argumentos legales.

También, señaló que posteriormente revisó la carpeta de investigación y acudió a una audiencia, donde escuchó los elementos presentados por la Fiscalía sobre la joven y afirmó que los datos expuestos durante la audiencia mostraban una situación de violencia contra su hija.

“Para mí fue así un horror, un trauma de estar escuchando los horrores que le hacían a mi hija. Dije, no puede ser, sin comer, desnuda, golpeada. No, no, un sinfín de cosas”, señaló.

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