Walmart pone en rebaja combo para regreso a clases: laptop HP 256GB SSD + mochila con hasta 12 MSI

El regreso a clases 2026 llegó con una jugada específica del retail mexicano dirigida al comprador estudiante primerizo. Walmart integra en su catálogo un Combo HP 250 G10 con laptop Intel Core i3-N305, 16 GB RAM, 256 GB SSD y mochila HP incluida —paquete completo diseñado para audiencia universitaria de primer ciclo con presupuesto controlado— con etiqueta actual de $9,899 pesos frente a los $11,999 pesos originales del catálogo. La rebaja se sitúa en $2,100 pesos, cifra equivalente al 17.5 por ciento de descuento sobre el precio de referencia.

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Walmart ofrece financiamiento a 12 mensualidades sin intereses de $824.92 pesos para tarjetas de crédito habilitadas por la campaña vigente del retailer. Como complemento, las formas de pago tradicionales de la cadena operan sin restricciones: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar el pedido en línea. El servicio Pickup habilita la recolección directa del combo en sucursal física sin costo adicional cuando exista existencia confirmada en la tienda seleccionada.

Qué incluye el combo HP 250 G10 destinado al regreso a clases 2026

Estos son los componentes específicos que integran el combo según ficha oficial HP verificable en documentación QuickSpecs del fabricante:

Laptop HP 250 G10 y Mochila en Walmart (Walmart)

Procesador y arquitectura interna:

Fabricante: HP (Hewlett-Packard — compañía estadounidense con presencia consolidada en el segmento cómputo empresarial desde 1939).

(Hewlett-Packard — compañía estadounidense con presencia consolidada en el segmento cómputo empresarial desde 1939). Modelo específico: 250 G10 con variante procesador Intel Core i3-N305.

con variante procesador Intel Core i3-N305. Chip principal: Intel Core i3-N305 con arquitectura Alder Lake-N optimizada para eficiencia energética.

con arquitectura Alder Lake-N optimizada para eficiencia energética. Núcleos y velocidad: 8 núcleos + 8 hilos capaces de alcanzar hasta 3.8 GHz de frecuencia Turbo Boost.

capaces de alcanzar hasta de frecuencia Turbo Boost. Caché L3: 6 MB para procesamiento de datos.

6 MB para procesamiento de datos. Consumo energético: TDP configurable diseñado para máxima autonomía de batería en tareas de productividad.

TDP configurable diseñado para máxima autonomía de batería en tareas de productividad. Diferencia vs Core i5: el i3-N305 es aproximadamente 25 por ciento menos potente que el i5-1334U pero consume 40 por ciento menos energía — trade-off ideal para audiencia con uso prolongado sin conexión eléctrica.

Memoria y almacenamiento:

RAM instalada: 16 GB DDR4 para multitarea fluida entre navegador + procesador de texto + reproductor multimedia + apps de comunicación simultáneas.

para multitarea fluida entre navegador + procesador de texto + reproductor multimedia + apps de comunicación simultáneas. Unidad de almacenamiento: SSD M.2 NVMe PCIe de 256 GB — velocidad hasta 10 veces superior a los discos duros mecánicos tradicionales.

— velocidad hasta 10 veces superior a los discos duros mecánicos tradicionales. Espacio disponible tras instalación: aproximadamente 180 GB libres post-Windows 11 Home + aplicaciones preinstaladas.

aproximadamente post-Windows 11 Home + aplicaciones preinstaladas. Ampliable: compatible con expansión mediante SSD adicional según modelo específico y disponibilidad de ranura interna.

Pantalla y experiencia visual:

Panel: 15.6 pulgadas antirreflectante con resolución HD (1366 x 768 píxeles) .

con resolución . Brillo: 220 nits — visibilidad adecuada en ambientes de estudio con iluminación estándar.

220 nits — visibilidad adecuada en ambientes de estudio con iluminación estándar. Diferencia editorial importante: este modelo específico usa panel HD estándar (no Full HD como la variante Core i5-1334U del mismo modelo 250 G10 disponible en Walmart en versión distinta).

este modelo específico usa panel HD estándar (no Full HD como la variante Core i5-1334U del mismo modelo 250 G10 disponible en Walmart en versión distinta). Marcos: delgados para diseño moderno con relación pantalla-cuerpo aceptable en la categoría.

Sistema operativo y suite de productividad:

SO preinstalado: Windows 11 Home Single Language en español (versión de prueba según especificación de fabricante).

(versión de prueba según especificación de fabricante). Compatibilidad Microsoft 365: funciona nativamente con Word + Excel + PowerPoint + OneDrive + Teams + Outlook + resto de la suite Microsoft.

funciona nativamente con Word + Excel + PowerPoint + OneDrive + Teams + Outlook + resto de la suite Microsoft. Vinculación cuenta Microsoft: requerida durante configuración inicial para acceso a Microsoft Store + OneDrive + actualizaciones automáticas del sistema.

requerida durante configuración inicial para acceso a Microsoft Store + OneDrive + actualizaciones automáticas del sistema. Compatibilidad universitaria: integración con Microsoft 365 Education para estudiantes con credencial institucional vigente + Google Workspace for Education + otras suites educativas populares.

Teclado y navegación:

Teclado en español completo con teclado numérico dedicado (formato full-size ideal para hojas de cálculo).

completo con teclado numérico dedicado (formato full-size ideal para hojas de cálculo). Diseño resistente a derrames en componentes clave (protección estándar HP para audiencia estudiante).

en componentes clave (protección estándar HP para audiencia estudiante). Trackpad amplio con soporte para gestos multitáctiles Windows 11.

Cámara web y colaboración remota:

Cámara web HD 720p integrada.

integrada. Tecnología WDR (Wide Dynamic Range): ampliación de rango dinámico para mejor calidad de imagen en condiciones de iluminación desigual (útil para clases virtuales con luz de ventana atrás).

ampliación de rango dinámico para mejor calidad de imagen en condiciones de iluminación desigual (útil para clases virtuales con luz de ventana atrás). Reducción de ruido por IA: micrófono con procesamiento de inteligencia artificial para eliminar ruido de fondo durante videoconferencias.

micrófono con procesamiento de inteligencia artificial para eliminar ruido de fondo durante videoconferencias. Compatibilidad: funciona nativamente con Zoom + Google Meet + Microsoft Teams + Skype + Discord + otras plataformas de videollamada estándar del entorno educativo.

Conectividad completa:

Puerto USB Type-C de 5 Gbps para transferencia rápida y periféricos modernos.

de 5 Gbps para transferencia rápida y periféricos modernos. Dos puertos USB Type-A de 5 Gbps para dispositivos tradicionales (mouse, teclado, memorias flash).

de 5 Gbps para dispositivos tradicionales (mouse, teclado, memorias flash). Salida HDMI 1.4b para conexión con monitores externos + proyectores + televisores.

para conexión con monitores externos + proyectores + televisores. Jack combinado auriculares/micrófono 3.5mm para audífonos tradicionales.

para audífonos tradicionales. Wi-Fi 6 (802.11ax) para conexión inalámbrica de alta velocidad en redes modernas de universidades y espacios de estudio.

para conexión inalámbrica de alta velocidad en redes modernas de universidades y espacios de estudio. Bluetooth para vincular audífonos inalámbricos + mouse + teclados y otros periféricos.

Mochila HP incluida:

Accesorio agregado en el empaque original — diferencial competitivo directo frente a laptops sueltas comparables del mercado.

— diferencial competitivo directo frente a laptops sueltas comparables del mercado. Compatibilidad: diseñada específicamente para laptops de hasta 15.6 pulgadas con compartimento acolchado.

diseñada específicamente para laptops de hasta 15.6 pulgadas con compartimento acolchado. Uso adicional: ideal para transporte diario entre casa, aulas, biblioteca, cafetería y espacios de estudio compartido.

ideal para transporte diario entre casa, aulas, biblioteca, cafetería y espacios de estudio compartido. Ahorro estimado: entre $500 y $900 pesos comparado con compra separada de mochila laptop equivalente en retail mexicano.

Forma de envío en Walmart y garantía HP

Walmart comercializa y despacha directamente el combo bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. El servicio Pickup completa el esquema como opción sin costo adicional para recolección en sucursal cuando exista existencia confirmada del inventario en la tienda seleccionada. El plazo estimado de entrega en domicilio oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido dependiendo del código postal de destino.

El equipo cuenta con 12 meses de garantía oficial aplicada por Grupo DECME (distribuidor autorizado HP en México) según ficha oficial del producto. La garantía cubre defectos de fábrica del equipo, la pantalla HD antirreflectante, el teclado en español, la batería de iones de litio y los componentes electrónicos internos. Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el equipo no haya sido configurado con cuenta Microsoft ni Windows Update completo, conserve el empaque original y presente sus sellos de fabricante intactos. Para audiencia estudiante con propósitos académicos, HP ofrece descuentos adicionales mediante su programa Educación con verificación de credencial universitaria vigente en el portal oficial.

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