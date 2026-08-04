Prepas militarizadas seguirán operando en Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes pese a prohibición de la SEP

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró la continuidad de los Bachilleratos Bivalentes Militarizados (BBM).

La decisión se da pese a la instrucción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar o ajustar el plan de estudios de este tipo de instituciones antes del 31 de agosto.

La mandataria panista enfatizó que las seis prepas militarizadas que existen en la entidad, van a seguir operando. Sin embargo, ya no se abrirán más escuelas bajo este esquema.

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No tenemos pensado ahorita que haya más bachilleratos militarizados en Guanajuato, pero los que están, van a continuar operando. Es un modelo, la verdad que es muy bueno, nos lo demandan mucho. El tema es que es un sistema costoso porque es un horario extendido, se les da uniformes, alimentación a los jóvenes — aseveró.

Prepas militarizadas en Guanajuato operan con la Secretaría de Educación estatal

Muñoz Ledo explicó que los seis Bachilleratos Militarizados están operando directamente desde la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y no son privados, como en el caso de Tamaulipas.

Expuso que el secretario de Educación de Guanajuato, Ignacio Sánchez Gómez, ha estado en comunicación con la SEP, esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, instruyera a la gobernadora para dialogar con el titular de la SEP, Mario Delgado.

Nuestro Secretario de Educación ha estado en permanente comunicación con la Secretaría de Educación Federal. Recibimos la comunicación que se nos envió, donde se habla precisamente de evitar que se den permisos del RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), a instituciones de educación básica privadas, pero recordar que nuestro modelo es diferente, no tiene ninguna formación militar, es un bachillerato bivalente tecnológico, particularmente se trabaja con disciplina, con un esquema donde los jóvenes puedan salir con cierta formación en ciberseguridad — aclaró.

¿Por qué no se cancelan las prepas militarizadas en Guanajuato?

La SEG informó que revisó los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio y determinó que las disposiciones federales están enfocadas en escuelas particulares y planteles de educación básica, por lo que no tienen impacto en el funcionamiento de los Bachilleratos Bivalentes Militarizados del estado.

La dependencia precisó que en Guanajuato no operan escuelas particulares militarizadas con RVOE. Asimismo, aseguró que acatará los lineamientos de la SEP, por lo que no expedirá autorizaciones para instituciones de educación básica que pretendan usar las denominaciones “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otra similar.

⭕ #Educación 👩‍🏫 | Tras llamado de la presidenta @Claudiashein, la gobernadora @LibiaDennise afirma que los bachilleratos bivalentes de Guanajuato no tienen formación militar 🚫🪖https://t.co/vYhWXyZ9Sg pic.twitter.com/bIE9u5fFz2 — Coco Bernal (@cocobernal) August 4, 2026

La SEG subrayó que los Bachilleratos Bivalentes Militarizados se encuentran reconocidos mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018. Añadió que las carreras de Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana cuentan con el registro y reconocimiento oficial correspondiente ante la SEP.

De esta forma, la gobernadora guanajuatense defendió que el enfoque y el modelo del Bachillerato ha sido del agrado de la ciudadanía y es de las preparatorias de subsistema que más demanda tiene en la entidad.

Hoy lo que quiero es mandar un mensaje claro de que no hay un riesgo en la continuidad de este modelo. Recibimos recientemente la aprobación de nuestro modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y estaremos en comunicación, siempre lo hemos estado por las instancias federales — añadió.

¿Dónde están las prepas militarizadas en Guanajuato?

Dos en León (incluyendo el de Las Joyas)

Una en Celaya

Una en Irapuato

Una en Acámbaro

Una más en Dolores Hidalgo

Cabe destacar que tanto en Zacatecas como en Aguas­ca­lien­tes también está total­mente garan­ti­zada la continuidad de los Bachi­lle­ra­tos Mili­ta­ri­za­dos.

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